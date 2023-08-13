محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالأردن 24 أغسطس

يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا بدولة الأردن 24 أغسطس الجاري، وذلك للترويج لأغنياته الجديدة التي قام بطرحها للجمهور بموسم صيف 2023.

وقام محمد حماقي بالترويج لحفله بالأردن عبر حسابه الرسمي إنستجرام فنشر بوستر الحفل معلقا “أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس 24/ 8”.

من ناحية أخرى، يحيى محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 في 19 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وافتتح حماقى صيف 2023 بطرح أغنية “لمون نعناع” من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وتقول كلماتها:”هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير.. ماهو أصل العيب مش عيبنا..احنا مافيش حاجة تعيبنا.. اشتريناه على إنه حبيبنا فما يمنعناش إنه لو هو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع.. ونقوله روق كده..ده احنا مايلزمناش بياع”.

وطرح حمافى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان “حبيت المقابلة” كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفي اصلان، طبلة سعيد الارتيست، كورال مجموعة ناصر حسن، وذلك وفق الخطة التي وضعها حماقى لطرح عدد من الأغانى على مدار الصيف، كما طرح الأغنية الثالثة مؤخرا بعنوان “مش كفاية فراق”.