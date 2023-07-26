محمد حماقي يتخطى 3 ملايين مشاهدة لـ«لمون نعناع» (فيديو)

حقق النجم محمد حماقي نجاحا جيدا بأغنيته الجديدة “لمون نعناع” التي طرحها مؤخرا لجمهوره، وقرر أن يفتتح بها أغنياته لصيف 2023.

ووصلت مشاهدات الأغنية الساعات الماضية 3 ملايين و200 ألف مشاهدة بمنصة يوتيوب، إضافة لتحقيقها مشاهدات كبيرة بمنصات الأغنية المختلفة أيضا.

وتعاون فيها حماقي مع الشاعر فلبينو أحمد، وقام بتلحينها وتوزيعها موسيقيا أحمد طارق يحيى، وميكس عمار خاطر، جيتار شريف فهمي، طبلة ماجد الصواف.

ويستعد محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنظمة.