محمد حماقي لحارسه الشخصي: دورك حماية الجمهور وليس التطاول عليه

قام النجم محمد حماقي بإيقاف حفله الغنائي الذي أحياه الساعات الماضية بالإسكندرية ، بعد أن شاهد حارسه الشخصي ” بودي جارد” للحفل بمعاملة إحدى الفتيات بشكل سيئ.

وكان رد فعل حماقي أمام الجمهور فقال له ” دورك هو حماية الجمهور وليس التطاول عليه ” وقام بالاعتذار للفتاة وأهدى لها أغنيته الشهيرة أحلى حاجة فيكي ، واستقبل أيضا إحدى الفتيات من ذوي القدرات الخاصة على المسرح.

يذكر أيضا أن محمد حماقي طرح مؤخرا أغنيته ” قلبي حبك جدا” ألحان عمرو مصطفى، وكلمات أمير طعيمة وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وحققت نجاحا جيدا.

كما أحيا حفلا غنائيا بمدينة العلمين في ختام فعالياته الذي أقيمت بموسم الصيف الحالي ، وأحيا نجوم كثيرون حفلات غنائية بالمدينة مثل عمرو دياب وكاظم الساهر وراغب علامة وتامر حسني وغيرهم.