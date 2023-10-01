محمد حفظي : كنت أطمح أن يتم توزيع «فوي فوي فوي» عالميا وليس محليا فقط

قال المنتج محمد حفظي أن فيلم ” فوي فوي فوي ” الذي قام ببطولته الفنانين محمد فراج ونيلي كريم مؤخرا ولاقى نجاحا كبيرا ، تناول قضية هامة للغاية لها ثقل كبير وهي الهجرة غير الشرعية لكن تم تناولها بصورة بسيطة وممتعة للمشاهد..

أضاف محمد حفظي في تصريحات صحفية ، إن هناك محاولات كبيرة أن يخرج من نطاق التوزيع المحلي بأن يصل إلى التوزيع العالمي سواء من خلال التوزيع السينمائي أو المنصات الإلكترونية، أو المشاركة في المهرجان الدولية، وبالفعل فهناك عدد من الدول خارج النطاق العربي تم الاتفاق على توزيع الفيلم بها.

وأشار أيضا الى أنه لم يكن هدفه الوحيد من هذا الفيلم أن يتم طرحه محليا فقط ، بل كان يطمح ان يتم توزيعه على نطاق عالمي أيضا .