محمد حسن يكتب.. نصائح هامة لحماية السفن والبضائع من الأضرار المحتملة

إن أغطية فتحات السفن تلعب دورًا حيويًا من خلال إنشاء آلية الإغلاق المستخدمة لإغلاق الفتحات أو البوابات الموجودة على سطح السفينة.

لا تتجاهل أغطية فتحات السفن الخاصة بك

وتتمثل وظائفهم الأساسية في منع دخول المياه إلى عنابر الشحن، وضمان سلامة الأفراد الموجودين على متن السفينة، وحماية البضائع من الظروف الجوية السيئة والحفاظ على استقرار السفينة.

وعلى مر السنين، شهدت هذه الأغطية تطورًا كبيرًا في التصميم والوظيفة بدءًا من الأغطية البدائية مثل القماش المشمع أو الألواح الخشبية إلى أنظمة أغطية الفتحات الأكثر تطورًا وكفاءة التي نراها اليوم.

ولضمان سلامة البضائع والسفن، توجد لوائح ومعايير معترف بها دوليًا لأغطية الفتحات، حيث تضع منظمات مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) وجمعيات التصنيف مبادئ توجيهية لتصميم أغطية الفتحات وإنشائها وصيانتها، وتتناول هذه اللوائح عوامل مثل إحكام الطقس، ومنع التآكل، والسلامة الهيكلية، وآليات التأمين المناسبة. مؤكدا أن الامتثال لهذه المعايير أمر بالغ الأهمية.

ورغم أن أغطية الفتحات توفر حماية فعالة للبضائع؛ إلا أنه قد تكون هناك حالات تحدث فيها أعطال تؤدي إلى تلف البضائع وحوادث السفن ومطالبات التأمين المحتملة.

وتساهم عدة عوامل في وقوع المطالبات بما في ذلك ممارسات الصيانة والفحص السيئة، والتأمين غير المناسب، والعناصر المسببة للتآكل التي تهدد سلامة مانع التسريب، والفشل الهيكلي بسبب العمر أو الإصلاحات غير الكافية. كما يمكن أن يؤدي أيضًا الإهمال التشغيلي والظروف الجوية القاسية والأخطاء البشرية إلى وقوع حوادث وخسائر.

وسائل منع الخسائر والمطالبات

ولكى يتم منع الخسائر والمطالبات يتطلب الأمر إجراءات صيانة صارمة وتدابير استباقية، مؤكدا على ضرورة الفحص والاختبار والإصلاح المنتظم لأغطية الفتحات لضمان سلامتها الهيكلية ومقاومتها للعوامل الجوية. بالإضافة إلى التدريب المناسب لأفراد الطاقم على متن السفينه على تقنيات التعامل والتأمين الصحيحة.

ويجب تنفيذ جداول صيانة قوية وتحديث الأنظمة القديمة واستخدام مواد مانعة للتسريب متقدمة هي إجراءات لمنع الخسارة ويمكن لأصحاب السفن اعتمادها للتخفيف من المخاطر.

وتعتبر أغطية فتحات السفن عنصرًا حاسمًا في العمليات البحرية، حيث تحمي البضائع والسفن من الأضرار والخسائر المحتملة.

و على مر التاريخ، عززت التطورات في التصميم واللوائح فعالية أغطية فتحات السفن. مؤكدا على أهمية الالتزام ببروتوكولات الصيانة، واعتماد تقنيات مانع التسريب الحديثة والامتثال للمعايير البحرية في منع الخسائر. وذلك من خلال إعطاء الأولوية للصيانة المناسبة، وعمليات التفتيش الصارمة، وتدريب الطاقم، مما يمكن أصحاب السفن من تقليل المخاطر وضمان سلامة وأمن حمولتهم وسفنهم.

محمد حسن فرغلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة منع الخسائر في الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI .