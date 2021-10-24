محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة: «قناة السويس للتأمين» تضع خطة طموح للتطوير

كشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب الجديد لشركة «قناة السويس للتأمين»- ممتلكات ومسئوليات – عن وضع خطة طموح للنمو والتطويرتشمل مضاعفة الأقساط إلى 2 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، بجانب تكوين محفظة أقساط متوازنة ومتنوعة إضافة إلى إعادة هيكلة الفروع فى مناطق جغرافية.

إعادة هيكلة الفروع فى أربع مناطق جغرافية

وأضاف- فى حواره مع «المال»- أن شركته تدرس التوسع فى التأمين متناهى الصغر وكذلك دعم ملاءتها المالية وزيادة رأس المال المدفوع إلى 205 ملايين جنيه، بدلا من 190 مليونا خلال الربع المقبل.

وأوضح أن شركته تضع فى أولوياتها التوسع فى التحول الرقمى وتطوير العنصر البشرى والسعى لتحسين تصنيفها الائتمانى، وتطوير أدائها والحفاظ على ثقة ورضا عملائها وتحقيق التميز فى الخدمات المقدمة لهم

..وإلى نص الحوار.

المال: ما هى إستراتيجية عملك بعد توليك منصب العضو المنتدب للشركة؟

حسن: تسعى شركة قناة السويس للتأمين إلى تعزيز حصتها فى السوق المصرية من خلال إستراتيجية متوازنة تتوافق مع مكانتها فى سوق التأمين، تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال الاختيار الجيد للخطر مع سياسة تكوين محفظة تأمين متنوعة من جميع أنواع تأمينات الممتلكات، التى تعمل بها الشركة تحقيقاً لأهداف المساهمين وحفاظاً لحقوق حملة الوثائق.

و نسعى إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وإشباع حاجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة وتلبية مطالبهم، والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى كل العملاء المتوقعين، بجانب الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة، وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة، وكذا فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.

وتسعى الشركة إلى خلق الأفكار الجديدة والمقترحات الإبداعية والتأكيد على مسئوليتها الاجتماعية فى تطوير وتوعيه المجمتع بأهمية التأمين، والشركة تعمل على التحسين المستمر وتطوير الخدمات المقدمة قبل وبعد إصدار الوثائق.

المال: ما هى خطوات تنفيذ هذه الإستراتيجية؟ محمد حسن فرغلى العضو المنتدب الجديد لشركة «قناة السويس للتأمين»- ممتلكات ومسئوليات

حسن : إن الشركة تقوم باتباع الأساليب العلمية فى كل الأعمال التى تقوم بها فعلى سبيل المثال تسعى الشركة إلى اتباع سياسة اكتتابية متوازنة ومتوافقة مع الأساليب العلمية لدراسة الأخطار المؤمن عليها، من خلال تكوين محفظة تأمينية متوازنة ومربحة تساهم فى تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة من حجم نمو مرضى فى أقساط التأمين، ومن أهم العوامل التى تساعد فى النجاح هى إبرام اتفاقية إعادة تأمين قوية مع كبرى الشركات العالمية حيث تتعاقد الشركة مع شركة «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين وهى من أهم شركات الإعادة فى العالم.

المال: ما هى خطة تطوير الفروع الجغرافية للشركة؟

حسن: تعمل الشركة حاليا على تطوير العمل بفروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى بلغت 45 فرعا ومكتب حاليا تغطى جميع محافظات الوجه القبلى والوجه البحرى، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، وجار العمل على إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى مناطق ضمانا للحصول على أعلى كفاءة ممكنة من خلال هذه الفروع بما يحقق أهداف وإستراتيجيات الشركة.

وتم تقسيم فروع الشركة إلى 4 مناطق وهى منطقة القاهرة والوجه البحرى، ومنطقة الإسكندرية، ومنطقة القناة والغردقة بجانب منطقة الوجه القبلى.

دراسة منتجات جديدة فى «متناهى الصغر»

المال: هل تدرس الشركة إصدار منتجات جديدة حاليا؟

حسن: تدرس الشركة استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات السوق والتى تكون مبنية على دراسات وأبحاث سوق مستفيضة، كما تنوى الشركة المشاركة فى سوق التأمين متناهى الصغر تماشيا مع سياسة الدولة المصرية من خلال تقديم الحماية المطلوبة لصغار المستثمرين، وبهذا الصدد تتخذ الشركة العديد من الخطوات التى ستساهم فى هذا الشأن بإذن الله.

رفع رأس المال إلى 205 ملايين جنيه خلال الربع المقبل

المال: كم حجم رأس المال حاليا وخطط زيادته؟

حسن: الشركة لديها خطة طموح فى زيادة رأس المال خلال الفترة القادمة حيث يبلغ رأس مالها المدفوع حاليا 190 مليون جنيه وتسعى الشركة إلى زيادة رأس مالها خلال الربع المالى المقبل إلى 205 ملايين جنيه مما يدعم قوة المركز المالى الخاص بها.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52% و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.

السعى لتحسين التصنيف الائتمانى

المال: ما هو التصنيف الائتمانى للشركة حاليا؟

حسن: الشركة حصلت على تصنيف ائتمانى من مؤسسة «AM Best» العالمية للتصنيف الائتمانى وهو B- (مقبول) وعلى تصنيف ائتمانى طويل الأجل بدرجة «bb-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت مؤسسة «AM Best» أن التصنيف يعكس قوة الملاءة المالية لشركة قناة السويس للتأمين والتى ترى المؤسسة أنها قوية، بالإضافة إلى الأداء التشغيلى الملائم والملف التجارى المحايد، وإدارة المخاطر فى الشركة.

كما حصلت الشركة على تصنيف ائتمانى «AA- egy» من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى، وحصلت على تصنيف «B+» لقوتها المالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت وكالة فيتش العالمية أن هذا التصنيف يعكس الأداء الإيجابى لشركة قناة السويس للتأمين بالسوق المصرية، بجانب تحسن أدائها المالى وأرباحها المتوازنة من خلال ارتفاع عوائد الاستثمار والأصول وتدعيم الملاءة المالية، بجانب اتباع شركة التأمين إستراتيجية استثمار متحفظة، حيث يتم استثمار أغلبيتها فى النقد وأدوات الدخل الثابت.

والشركة تخطط، تنفذ، تراقب، تراجع، وتقيم أدائها عن طريق تطبيق نموذج فريد فى مجال التأمين، من خلال نظام يجمع بياناتها وينتج عنه مؤشرات التقدم والتى تدعم اتخاذ القرار والذى يساعد فى النهاية فى تحقيق أهدافها.

سداد 375 مليونا تعويضات بنهاية يونيو الماضى

المال: هل تجاوزت الشركة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؟

حسن: بالرغم من ظروف جائحة كورونا وتأثيرها على العالم ومصر فإن الشركة نجحت فى تحقيق أقساط تأمين بنهاية العام المالى 2020/2021 بلغت 1.114 مليار جنيه مقابل 1.001 مليار عن العام 2019/ 2020 بمعدل نمو بلغ 11.28 % كما قامت بسداد تعويضات لعملائها بمبلغ 375 مليون جنيه مقابل 351 مليونا العام السابق بزيادة قدرها 6.84 % وهو ما يعكس التزام الشركة تجاه عملائها وقدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها.

خطة لزيادة الأقساط إلى 2 مليار فى 3 سنوات

المال: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى 2021/ 2022؟

حسن: تستهدف الشركة المحافظة على معدل النمو هذا وتسعى إلى تحقيق 1.250 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 واستهداف تحقيق 2 مليار خلال 3 سنوات من خلال خطة طموح فى ظل رؤية مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس محمد عادل فتحى.

المال: ما هى ملامح خطة التطوير التى تقوم بها الشركة حاليا؟

حسن: الشركة مهتمة بتطوير العديد من قطاعاتها فى الفترة المقبلة مثل التسويق الرقمى والموارد البشرية وذلك من خلال وضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك، تهتم الشركة أيضا بملف التصنيف الائتمانى والعمل على تحسين موقف التصنيف الائتمانى للشركة من خلال الاهتمام بتقارير وكالات التصنيف وتحليلها من خلال إدارة المخاطر المؤسسية والتى تم إنشاؤها بالشركة لتحليل المخاطر التى تهدد الشركة، وفقا لتصنيف هذه الأخطار (إستراتيجية / اكتتاب / مالية / تشغيلية) وإعداد تقارير بها وفق أهميتها ووزنها النسبى ومدى تأثيرها على الشركة ورفع هذه التقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة لاتخاذ القرارات بشأنها.

وهو ما يدعم فكرة اعتماد الشركة على الأساليب العلمية فى جميع خطواتها العملية نحو تحقيق أهدافها.

ولاتزال تحافظ على مكانتها المتميزة على مستوى قطاع التأمين المصرى بفضل السياسات التى تنتجها الشركة لجذب العملاء من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال فريق عمل مترابط على أعلى مستوى من الكفاءة يدين بالولاء والانتماء للشركة والتى تعمل دائما على التطوير المستمر من خلال تنمية الموارد البشرية لتحقيق أعلى معدلات الأداء والمحافظة على موقعها المتميز وتحقيق معدلات نمو فى الأقساط والاستثمارات.

كما أن الشركة تمكنت فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية من حماية استثماراتها من المخاطر ومن الأحداث المتلاحقة بفضل السياسة الرشيدة التى تنتهجها إدارة الشركة برؤية ثاقبة لتحافظ الشركة على صدارتها على مستوى جميع شركات القطاع الخاص العاملة فى سوق التأمين المصرى.

المال: ما هى أسس النجاح بالشركة؟

حسن: منذ تأسيس الشركـة فى العاشر من أكتوبر عام 1979 طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981وقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981،و منذ بداية التأسيس وهى تحقق النموذج الأمثل والخبرة الشاملة فى تقديم الخدمات التأمينية المتميزة للمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص والاستثمارى وغيرهم، دعما وحرصا على سلامة الاقتصاد القومى لتحقيق أعلى درجات النجاح والتفوق.

وتقوم الشركة وفقا لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين لمختلف أنواع التأمين مثل (الحريق، النقل البحرى، النقل الداخلى، أجسام السفن (الوحدات بحرية)، الحوادث المتنوعة، الهندسى، السيارات التكميلى (السيارات التجاري- السيارات الخصوصى)، السيارات الإجبارى، الرعاية الصحية).

وتتطلع الشركة إلى أن تصبح الخيار الأول لأى عميل لما لها من خبرات متراكمة خلال عقود أسست خلالها مخزون من المعرفة والتجارب، وما لديها من إمكانيات حشدت لها جميع الطاقات كما تعمل على زيادة حصة الشركة فى السوق من محفظة أعمال مربحة، وأن نتولى قيادة سوق التأمين فى مصر من خلال السمعة الطيبة وتنوع المنتجات وسرعة تلبية الاحتياجات والانتشار وجودة الأداء بهدف الوصول إلى التصنيف الأول فى الإنتاج والأرباح وحقوق المساهمين ورضا العملاء.