محمد حسن فرغلى العضو المنتدب: «قناة السويس للتأمين» تضع خطة لتطوير الاكتتاب وإدارة الاستثمار

وضعت شركة «قناة السويس للتأمين» خطة لتطوير الاكتتاب وإدارة الاستثمارات خلال الثلاث سنوات المقبلة عبر الاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتحسين كفاءة إدارة المحفظة الاستثمارية.

كشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة أنها تنفذ إستراتيجية متوازنة لتعظيم الربحية بجانب زيادة معدلات نمو الأقساط وتحسين الحصة السوقية، من خلال انتقاء الأخطار وتطوير المنتجات والسياسة التسعيرية.

وأوضح أنه جار تطوير البنية التكنولوجية للشركة واستهداف استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بجانب التوسع فى الإصدار الإلكترونى للوثائق، فضلا عن تنويع قنوات التحصيل الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على ثقتهم.

وأشار إلى أن شركته نجحت فى الحصول على تصنيفات ائتمانية من مؤسسات عالمية مثل «فيتش» و« AM Best» وهو ما يؤكد قوة مركزها المالى ومتانتها وملاءتها المالية.

ولفت إلى أن شركته تسعى للتوسع فى التأمين الهندسى و«الحريق» و«الحوادث» بجانب «البحرى» و«الطبى» و«السيارات التكميلى» مع الحفاظ على محفظة أقساط متوازنة ومربحة..وإلى نص الحوار .

● «المال»: ما هى محاور إستراتيجية التطوير التى تنفذها الشركة ؟ وما مداها الزمني؟

فرغلى : تنتهج شركة قناة السويس للتأمين إستراتيجية متوازنة ما بين زيادة الحصة السوقية التى تناسب مكانتها العريقة مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.

كما تهتم الشركة بعدة محاور مثل تطوير المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية إذ يتم انتقاء الخطر بعناية فائقة تؤدى إلى تحقيق الأهداف المنشودة من تعظيم لمعدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية للشركة.

ومن أهداف الشركة الإستراتيجية أيضا تنمية العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر والاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتحسين أساليب إدارة الاستثمارات المالية لدى الشركة خلال السنوات الثلاثة القادمة.

● «المال»: ما هى فروع التأمين المهيمنة على محفظة الشركة وما الذى ستتوسع فيه أو تلك التى ستقلص فيه اكتتابها؟

فرغلى : لدينا سياسة متوازنة جدا فى جميع أنواع التأمين وهو ما تؤكده محفظة الشركة من خلال نتائج العام المالى 2021/ 2022 وإن كان هناك بعض الفروع التى نركز عليها مثل التأمين الهندسى والحريق والحوادث المتنوعة بالإضافة إلى تأمينات السيارات.

وتدرس الشركة حاليا التوسع فى باقى أنواع التأمين الأخرى ومنها على سبيل المثال التأمين الطبى والبحرى.

● «المال»: ما هى خطة التحول الرقمى للشركة؟ والخدمات الجديدة المقدمة للعملاء ؟

فرغلى: فى ضوء سياسة الدولة لنشر مظلة الشمول المالى والتحول للتكنولوجيا الرقمية تم موخرا التعاقد مع شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للاستعانة بخدماتها فى سداد أقساط وثائق التأمين من خلال الشبكة الخاصة بها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تعتزم الشركة دراسة إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيا بما يتوافق مع قرارت ومتطلبات هيئة الرقابة المالية.

● «المال»: هل تغطى الشركة الأوبئة فى الطبى ؟ ولماذا ؟

فرغلى: من واقع التزام الشركة تجاه عملائها تمت إضافة تغطية وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى وثائق التأمين الطبى وهو ما يؤكد على التزامنا فى تحقيق رضاء جميع عملائنا.

● «المال»: كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع التأمين ؟

فرغلى: بالفعل أثرت جائحة كورونا على قطاع التأمين بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى باعتبارها وباء عالميا وبالرغم من ذلك فقد نجح الاقتصاد المصرى وخصوصا قطاع التأمين فى التعامل معها من حيث الإجراءات التى تم اتخاذها سواء من خلال الدولة المصرية والرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين .

● «المال»: هل السوق مستعدة لمواجهة جدرى القرود؟

فرغلى: على ما نعتقد لا ولكن نتمنى أن لا يكون بمثل وباء كورونا لأن العالم أجمع ما زال يتعافى من هذه الأزمة ولكن إذا حدث فلا مفر من المواجهة وتغير إستراتيجيتنا لمواكبة الأحداث.

● «المال»: متى نصل إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى الاكتتاب فى مصر؟

فرغلى: هذا الموضوع من أهم أولويات السوق حاليا وبالطبع يقع ضمن اهتمامات الشركة لأن الذكاء الاصطناعى هو مستقبل العالم ولكن يجب علينا التحرك بتأنى وبدراسات عميقة تجاه تحقيق هذا التحول حيث توجد العديد من المخاطر التى قد تواجه الشركات جراء الاعتماد على الذكاء الاصطناعى.

ومنها على سبيل المثل لا الحصر خطر الهجمات الإلكترونية والتى قد تؤدى إلى خسائر فادحة للشركات إذا لم تكن على أتم الاستعداد لمواجهة مثل هذه الأخطار.

● «المال»: كم حجم أقساط الشركة فى 30 يونيو؟ والمستهدفة خلال العام الحالي؟

فرغلى : نمتلك محفظة أقساط متنوعة بلغت فى نهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 حوالى 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار فى عام 2020/2021 وبنسبة نمو %18.2.

و تستهدف الشركة تحقيق 1.5 مليار جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 بنسبة نمو مستهدف %15.4.

● «المال»: كم حجم تعويضات الشركة المسددة حتى نهاية يونيو الماضى ؟

فرغلى: سددت الشركة 450.1 مليون جنيه تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 374.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة ارتفاع %20.2.

● «المال»: كم حجم استثمارات الشركة حتى نهاية يونيو الماضى؟

فرغلى: بلغت استثمارات الشركة حتى نهاية يونيو الماضى 1.7 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبنسبة نمو %21.4.

● «المال»: كم عدد فروع الشركة؟ وخطط التوسع الجغرافي؟

فرغلى: نمتلك 40 فرعا ومكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التخطيط للتواجد بالمدن الجديدة وكانت البداية بدمياط الجديدة.

● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع؟ وخطط زيادته؟

فرغلى: قامت الشركة موخرا بزيادة رأسمالها من 203.5 مليون جنيه ليصبح 230 مليونا بزيادة قدرها 26.5 مليون مع وضع خطة مستقبلية تستهدف من خلالها زيادة رأس المال إلى 500 مليون خلال السنوات الأربع القادمة .

● «المال»: كيف تستفيد الشركة من التصنيف الائتماني؟

فرغلى: يعتبر كل من «FITCH » و« A.M.Best » من أكبر مؤسستين للتصنيفات الائتمانية على مستوى العالم وحصولنا على تصنيف منهما ، يعكس مدى قوة الشركة وملاءتها المالية القوية وتصدرها فى نشاط التأمين داخل السوق المصرية.

وهذه التصنيفات تؤكد على مكانة الشركة ككيان اقتصادى وهو ما يمثل حافزا كبيرا للشركة للانطلاق بقوة والتوسع ليس فقط فى السوق المحلية وإنما أيضا فى الأسواق العالمية.

● «المال»: هل الشركة مستعدة للتوافق مع قانون تنظيم التأمين الموحد؟

فرغلى: نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى إذا ما تم تطبيق القانون نكون على أتم الاستعداد.