محمد حسن العضو المنتدب للشركة: «قناة السويس للتأمين» تبدأ خطة إعادة الهيكلة والتطوير

قال محمد حسن فرغلى العضو المنتدب لشركة “قناة السويس للتأمين” إنها بدأت تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتطوير تتضمن توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبى احتياجات عملائها ومستهدفات النمو بجانب تنظيم برامج تدريب العناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على القيادة فى المستقبل.

وكشف – فى حواره مع “المال” – أن الخطة تتضمن التوسع فى فرع تأمينات الحريق، بجانب تطوير المنتجات وإطلاق برامج جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأقساط.

وأضاف أن شركته تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية للتوافق مع خطة التسويق والإصدار الإلكترونى للوثائق وكذلك الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم “17” بجانب توفير تجربة سهلة للعملاء.

وأشار إلى أن شركته تدرس ضخ زيادات جديدة فى رأسمالها المدفوع خلال العامين المقبلين، بجانب العمل على التوسع الجغرافى للوصول إلى مناطق جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وإلى نص الحوار.

حسن: حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة “سيف هوم» والتى تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذى يلحق بالمبانى والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من فى خدمته.

وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها وخاصة فى الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالى وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية مثل العواصف وغيرها.

كما أصدرت الشركة منتجا آخر للتأمين من الحوادث الشخصية لمدربى الغوص والسنوركل بشرط الحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وتغطى الوثيقة الإخلاء الطبى فى حالة وقوع حادث أو إصابة غوص عبر النقل إلى أقرب منشأة طبية مناسبة بما فى ذلك حالات الاشتباه فى مرض انخفاض الضغط.

وتغطى البوليصة أيضا العلاج الطبى الطارىء لمرض انخفاض الضغط والإصابات المتعلقة بأنشطة الغوص وكذلك مصاريف البحث والإنقاذ وأيضا مخاطر الوفاة والعجز الدائم والمسئولية المهنية قبل الغير.

وتعد هذه الوثيقة مهمة إذ أن التأمين من متطلبات الحصول على الترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

“المال”: حدثنا عن نتائج تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين؟

حسن: لدينا اتفاقيات إعادة قوية وحصلنا على مزايا كبيرة مثل زيادة الطاقة الاستيعابية لتواكب ارتفاع مبالغ التأمين بعد إعادة تقييم أصول العملاء نتيجة للتضخم، وشهدت أسعار الإعادة ارتفاعا.

وأبرز المعيدين الرائدين باتفاقيات الشركة هم “هانوفر رى» الألمانية و”سويس رى» السويسرية.

“المال”: كيف أثر ارتفاع أسعار إعادة التأمين على التغطيات المباشرة للعملاء؟

حسن: نظرا لكل الأحداث العالمية وارتفاع معدلات التضخم فهناك ارتفاع ملحوظ فى أسعار إعادة التأمين، فقد أدى التضخم إلى إعادة تقييم كل مبالغ التأمين وزيادتها وخاصة بفروع التأمينات الهندسية وأجسام السفن والسيارات وأيضا زيادة مبالغ التعويضات المدفوعة للعملاء.

وبالنسبة لتسعيرالتغطيات التأمينية لم يحدث تأثير كبير نظرا لظروف المنافسة بين الشركات فى السوق المصرية.

ومن ضمن فروع التأمين التى يتم إعادتها بنظام تجاوز الخسائر هو “السيارات التكميلى» والذى تأثر بشدة بزيادة أسعار المركبات خلال الفترة الماضية وبالتالى ارتفاع تكلفة الإصلاح وقطع الغيار والتعويضات.

“المال”: ما مدى إقبال العملاء على إعادة تقييم أصولهم؟

حسن: رغم أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة كان لهما أثر سلبى على قرارات بعض العملاء وإرجاء رغبتهم فى التأمين فإن “الرقابة المالية» بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، نبها العملاء إلى ضرورة مراجعة القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها بما يتوافق مع القيم السوقية الحقيقية حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية عند سداد التعويضات، مما انعكس إيجابيا على ارتفاع الأقساط بزيادة مبالغ التأمين.

وتواجه شركات التأمين نزاعات مع العملاء فى حالات الخسارة الكلية أو تجاوز تكلفة إصلاح السيارات %50 أو أكثر من سعرها، إذ أن العميل سيجد أن مبلغ التعويض المنصوص عليه بالوثيقة والذى يحصل عليه لن يكفى لشراء سيارة بديلة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار المركبات مؤخرا.

“المال”: ما هى فروع التأمين التى توسعت بها الشركة خلال الفترة الماضية؟

حسن: توسعت الشركة فى فرع تأمينات الحريق، بجانب اعتماد بعض المنتجات الجديدة مثل “LM7” وهى بوليصة جميع الأخطار وأيضا وثيقة” Safe Home “.

وتخطط الشركة للحصول على موافقة “الرقابة المالية» على الإصدار الإلكترونى فى بعض منتجات تأمينات الحوادث مثل “سيف هوم» لتسهيل حصول العميل عليها “أونلاين» بالتعاون مع بعض شركات وساطة التأمين التى لديها خبرة فى ذلك المجال.

والشركة لديها خبرة فى هذا المجال إذ كانت تغطى التأمين على العاملين بالخارج ويتم إصدارها “أونلاين» قبل تأسيس مجمعة تأمين السفر والعاملين بالخارج.

وتدرس الشركة تطوير موقعها الإلكترونى وإتاحة “موبايل أبلكيشن» لتسهل على العميل ملء طلب التأمين وحصوله على عرض وسعر للتغطية والتواصل معه “أونلاين» وتلقى استفساراته.

وتعمل الشركة حاليا كذلك على تحديث نظامها التكنولوجى للتوافق مع تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى لتلبية متطلبات هيئة الرقابة المالية ومواكبة تطلعات العملاء، كما تم ربط جميع فروع الشركة إلكترونيا مع المقر الرئيسى ضمن خطة التحول الرقمى.

“المال”: هل هناك صلاحيات للفروع فى صرف التعويضات أم يتم ذلك عبر المقر الرئيسى؟

حسن: يصرف الجزء الأكبر من التعويضات عبر المقر الرئيسى ما عدا فرع السيارات إذ تم منح بعض الفروع الجغرافية حدودا معينة فى تسوية هذه التعويضات وفقا لضوابط محددة.

“المال”: كم عدد فروع ومكاتب الشركة الجغرافية؟

حسن: لدينا 40 فرعا ومكتبا تغطى معظم المحافظات ولدينا خطة لتطويرها وإعادة هيكلتها وتدريب العاملين بها وتقييم أدائها وإعادة النظر فى بعض الفروع لنقلها لمكان آخر بهدف التوسع فى مناطق جديدة، وذلك فى ظل وجود أكثر من فرع فى منطقة جغرافية واحدة.

كما نخطط للتوسع فى منطقتى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى الجارى لخدمة تلك المناطق التى تعد مقرا للعديد من الشركات والكيانات العاملة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وهناك فرصة للحصول على حجم أعمال بها.

“المال”: ما الهدف من التغيير الذى تم فى العلامة التجارية للشركة؟

حسن: حدث تغيير طفيف فى العلامة التجارية للشركة ومطبوعاتها وموقعها الإلكترونى فى إطار خطة التطوير وعمل “Re-branding» لمواكبة التغيرات وثقافة العملاء ومتطلباتهم، بجانب التوسع فى التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المؤمن عليهم.

ولدينا “كول سنتر» بالشركة يعمل 24 ساعة فى اليوم وطوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات وطلبات العملاء.

“المال”: ما هو التصنيف الائتمانى للشركة حاليا؟

حسن : حصول الشركة على التصنيف الائتمانى يعد على رأس الأولويات إذ يساهم فى ترتيب البيت من الداخل ويضع كل شركة أمام نقاط قوتها وضعفها مما يساعدها فى تطوير أعمالها والعمل على حل مشكلاتها إن وجدت، كما أن حصول الشركات على التصنيف الائتمانى يمنحها المزيد من الثقة لدى عملائها ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

ومن هنا كان حرص الشركة على التعامل مع كبرى وكالات التصنيف العالمية مثل” AM Best” و” Fitch Rating” حيث يعكس التصنيف الصادر من هاتين الوكالتين القوة المالية للشركة وقدرتها على إدارة مخاطرها بالشكل الملائم ومن ثم الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وعلى الرغم من تأثير التصنيف السيادى للدولة على التصنيف الائتمانى للشركات فإن الشركة حققت تصنيفا ائتمانيا جيـدا إذ حصلت من وكالة “Am Best” على تصنيف (-B-) / ICR (bb) ومن وكالة “فيتش» على تصنيف (IFS (B) / NIFS AA- (egy.

وجدير الذكر أن الشركة أنشأت إدارة مخاطر مؤسسية تعمل على تحديد المخاطر التى قد تتعرض لها ومن ثم تضع لها الضوابط التى من شأنها أن تقلل من هذه المخاطر مما يساعد الشركة فى تحقيق أهدافها.

“المال”: كم حجم رأس المال المدفوع للشركة؟ وخطط زيادته؟

حسن: يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليا 250 مليون جنيه ونخطط لزيادته إلى 350 مليونا خلال العامين المقبلين.

وتمت آخر زيادة فى رأس المال خلال العام المالى الماضى من 230 مليونا إلى 250 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة دعم ملاءتها المالية فى سبيل زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالأخطار والأقساط بجانب خدمة خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

“المال”: ما هى أبرز المؤشرات المالية بنهاية الربع الثالث؟

حسن : حققت الشركة 868.3 مليون جنيه أقساطا بنهاية التسعة شهور من العام المالى 2022/2023 وسددت الشركة 269.7 مليون جنيه تعويضات عن الفترة نفسها، وبلغ حجم استثمارات الشركة 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.

وهناك تأثير سلبى لانخفاض عدد السيارات الجديدة بالسوق على أقساط القطاع وأصبح جزء كبير من النمو يأتى من خلال قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم بالقيمة السوقية ورفع مبالغ تأمينهم وبالتالى أقساط وثائقهم بعد تعديلها.

“المال”: ما هى المؤشرات المالية للشركة بنهاية العام المالى الماضى؟

حسن: بلغ إجمالى الأقساط بالشركة 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 1.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو %18.2.

وسددت الشركة 450.1 مليون جنيه تعويضات بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 353.4 مليون بنهاية العام المالى 2021/2020 بنسبة ارتفاع %27.4.

وبلغت استثمارات الشركة 1.68 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 1.36 مليار بنهاية سنة 2021/2020 بنسبة ارتفاع %23.5.

“المال”: ما هى خطة التوسع فى فرع “الطبى» خلال الفترة المقبلة؟

حسن: نتعامل مع فرع التأمين الطبى بحذر وتحفظ خاصة فى الفترة الراهنة فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات المستوردة والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والإقامة بالمستشفيات بسبب التضخم إلى جانب عمولات الوسطاء فى ذلك النشاط ورسوم شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث “TPA”.

“المال”: ما هى خطط التدريب والتأهيل للكوادر والعناصر البشرية بالشركة؟

حسن: قامت الشركة خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة تدريب لكوادر الصفين الثانى والثالث وغيرهما بجميع الإدارات والقطاعات بهدف إعداد قيادات المستقبل.

ولدينا أكثر من 820 موظفا وأكثر من 40 فرعا ومكتبا ونحتاج إلى إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لتلك الفروع.

وهناك خطط قصيرة وطويلة المدى للتدريب وتنمية مهارات العاملين وزيادة قدراتهم وصقل مواهبهم وإثراء خبراتهم بما ينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية واستمرارية العمل بكفاءة.

وتم تدعيم الإدارات المختلفة بتلك الكوادر من خلال إعادة توزيع بعض العاملين فيما بينهم بهدف تعظيم الأداء وزيادة حجم الأقساط.