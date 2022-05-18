محمد حجازي عضوا منتدبا لمجموعة شركات السويس للأسمنت

أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت، إحدى شركات مجموعة هايدلبرج سيمنت، عن تعيين محمد حجازي عضوا منتدبا للمجموعة خلفا لـ خوسيه ماريا، وفي إطار عمله بهذا المنصب، سوف يتولى محمد حجازي تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمجموعة تحت رعاية مجلس الإدارة، فضلاً عن إشرافه على العمليات اليومية.

والتحق حجازي بالعمل بالمجموعة في عام 2007 كمسئول مبيعات، وتدرج بشكل سريع في المناصب الادارية داخل القطاع التجاري حتى وصل إلى منصب رئيس القطاع التجاري في مايو 2017. وفي إطار توليه هذا المنصب، قام حجازي بوضع إستراتيجية تجارية ناجحة لمواجهة تحديات السوق المصرية بجانب قيادة أجندة الرقمنة، ومن بينها على سبيل المثال إطلاق متجر افتراضي يمكن للمستهلكين من خلاله تقديم طلبات الأسمنت الخاصة بهم.

وصرح محمد حجازي “أنه لشرف ومسؤولية كبيرة تولي قيادة مجموعة شركات السويس للأسمنت”.

وتابع “ولدي إيمان راسخ أننا نمتلك مجموعة متميزة من الموظفين في صناعة الأسمنت، والذين بإمكانهم ضمان استمرار نجاحنا معاً .ومن خلال العمل كفريق واحد، سنواصل المضي قدماً في مسار النمو وتقديم قيمة فائقة لأصحاب المصلحة وتحقيق أهداف المجموعة فضلاً عن دعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واعتماد استراتيجية التحول الأخضر في مصانعنا وسلاسل التوريد”.

ومن المقرر أن ينتقل خوسيه ماريا الذي تولى منصب العضو المنتدب للمجموعة على مدار السنوات الست الماضية لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي للتجارة التابعة لمجموعة هايدلبرج سيمنت.

وأكد حجازي “نحن نثمن بشكل كبير قيادة خوسيه ماريا للمجموعة ومساهماته العديدة في نمو المجموعة. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في الاستفادة من المعرفة الكبيرة التي يتمتع بها. لقد ساعد خوسيه ماريا في رسم مسار المجموعة ودورها في الصناعة ونتمنى له التوفيق في تحقيق مساعيه المستقبلية”.

وتعد مجموعة شركات السويس للأسمنت هي إحدى أكبر شركات انتاج الأسمنت في مصر من خلال شبكتها الصناعية التي تضم 4 مصانع بالسويس، والقطامية، وحلوان وطره.

وتزخر المجموعة بتاريخ طويل في السوق، وتتميز بالابتكار في إطلاق المنتجات والأصناف الجديدة لتلبية احتياجات السوق. كما يعمل بها 1200 عامل وموظف وتوفر لهم باستمرار فرص التدريب والتطوير.

وتطبق المجموعة سياسة فعالة بشأن السلامة وحماية البيئة، وهي سياسة مهمة للغاية من أجل بناء بيئة مستدامة للعاملين بالمجموعة والمجتمعات التي نعمل بها. وتفخر المجموعة بأنها ساهمت بمنتجاتها في بناء عدد كبير من الصروح المعمارية في مصر، بل وتبني مستقبلها في خدمة السوق والمتطلبات المتزايدة للعملاء. والسويس للأسمنت مملوكة بأغلبية الأسهم لمجموعة هايدلبرج سيمنت، ما يجعلها فرداً من عائلة شركات تمثل واحدة من أكبرشركات مواد البناء في العالم.