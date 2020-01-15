محمد جمعة ينضم لمسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز في السباق الرمضاني المقبل.

وقّع الفنان محمد جمعة، في الساعات الماضية، عقد الانضمام لمسلسل “هجمة مرتدة” الذي سيشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز في السباق الرمضاني المقبل.

جاء ذلك التعاقد بعد تحقيق الفنان محمد جمعة نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في فيلم “الممر” مع الفنان أحمد عز.

وسيبدأ فريق عمل المسلسل تصوير مشاهدهم الأولى خلال أيام قليلة، حيث يقوم حاليًّا المؤلف باهر دويدار بكتابة باقي حلقات العمل، والإخراج لأحمد علاء الذي تعاون معه سابقًا أحمد عز في فيلم الحفلة منذ سنوات.

كما يشارك عز في مسلسل هجمة مرتدة الفنانة التونسية هند صبري أيضًا، بعد مشاركتها له في فيلم الممر.