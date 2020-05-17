محمد جمعة : غيرت جلدي في «البرنس»

قال الفنان محمد جمعة انه رغم تقديمه اكثر من عمل درامي خلال رمضان الحالي ، منها مسلسلى رجالة البيت و البرنس مع الفنان محمد رمضان لاول مرة ، الا انه يريد ان يعرف ردود أفعال الجمهور عن ادواره فيها حتى نهاية الشهر الكريم .

وتابع في تصريحات للمال انه يتابع اراء المشاهدين عن الشخصيات التي يقدمها في المسلسلات الرمضانية الحالية ، لافتا ان شخصيته في مسلسل البرنس طغت كثيرا على باقي الأعمال ، حيث لمست مشاعر الكثيرين لاسيما انها للمرة الأولى أقوم بتجسيد شخصية طيبة بهذه الطريقة .

ولفت إلى انه حاول في هذه الشخصية تغيير جلده الفني تماما عن ادواره الفنية التي قدمها سابقا في الدراما والسينما ، مشيرا بأن نجاح أي شخصية في شهر رمضان لها روح وطعم مختلفين تماما عن أي وقت آخر في السنة .