محمد جزارين: «فارما أوفرسيز» تنمو بنسبة 71% وتستحوذ على 25.3% من سوق الدواء

قال محمد جزارين، المدير التنفيذي لشركة فارما أوفرسيز، إن الشركة حققت نموًّا بنسبة 71% لتستحوذ على 25.3% من الحصة السوقية لسوق توزيع الدواء في مصر.

وأضاف جزارين، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الشركة احتفظت بالمركز الأول في سوق توزيع الدواء، للشهر الثاني على التوالي، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار جزارين إلى أن تطوير وميكنة آليات المبيعات من خلال التحول الرقمي للشركة عزَّز الثقة التي يتمتع بها الصيادلة بـ”فارما أوفرسيز”، إذ تعد عاملًا أساسيًّا في تحقيق النجاح والنمو المستمر بسوق توزيع الدواء.

وشدد جزارين على قدرة “فارما أوفرسيز” على الاستمرار في صدارة سوق توزيع الدواء، موضحًا أن التقارير الصادرة من شركة «IQVIA»، المتخصصة في بيانات سوق الدواء عالميًّا، أظهرت استمرار “فارما أوفرسيز” كأفضل شركة في هذا القطاع، للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي.

محمد جزارين: نسبة نمو سوق توزيع الدواء بأكمله تبلغ حوالي 21%

وأكد أن نجاح الشركة في ظل ظروف السوق بشكل عام يُعدّ إنجازًا كبيرًا، إذ حققت نموًّا بلغ أكثر من 71%، في الربع الثاني من عام 2023، رغم أن نسبة نمو سوق توزيع الدواء بأكمله تبلغ حوالي 21%.

وأضاف أن فارما أوفرسيز تعمل على مواصلة الاستثمار في عائلتها المكونة من أكثر من 5000 شخص، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الأداء الأمثل في بيئة عمل مُحفزة، ومواكبة التطور التكنولوجي؛ بهدف تعزيز قدرتها على التحول الرقمي وتجاوز توقعات العملاء، والمُضي قدمًا في رحلة النجاح والنمو.

ووجّه جزارين الشكر إلى شركاء النجاح من المورِّدين الذين أسهموا بشكل كبير في نجاح “فارما أوفرسيز” المستمر من خلال تعاونهم المثمر والمستدام، ليتمكنوا من بناء علاقات قوية تسهم في استمرار سلاسل التوريد لكل الصيدليات والمستشفيات في مصر.

يُذكر أن الشركة تملك أكثر من 50 فرعًا تغطي كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 4 مخازن رئيسية؛ الأول في مصر الجديدة ويغطي احتياجات القاهرة،

والثاني في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لتلبية احتياجات الجيزة وشمال الصعيد، ومخزن العامرية بمحافظة الإسكندرية، والأخير بمحافظة المنيا لتلبية احتياجات محافظات وسط وجنوب الصعيد،

موضحًا أن المخازن الأربعة الرئيسية تغذِّي 44 مخزنًا فرعيًّا للشركة بالكميات المطلوبة، لتضمن استمرار سلاسل الإمداد لكافة المحافظات بكل الأصناف، دون وجود أي نواقص، لتبدأ المرحلة الأخيرة لتوزيع الدواء من المخازن الفرعية إلى الصيدليات حسب الطلبيات الخاصة واحتياج كل صيدلية.