محمد ثروت يشكر جمهوره: اجتزت أزمتي بدعواتكم

وجه المطرب محمد ثروت رسالة للجمهور عبر حسابه الرسمي “فيس بوك” قائلا: “بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التى استدعت جراحة عاجلة”، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب الساعات الأخيرة.

واستكمل: “أسجد لله شاكرًا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التى لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب، وإذا كنت بعد الله أشكر فريق الأطباء الكبار الذين أسلمتهم قلبى راضيًا ومطمئنًا، فلابد أن أشكر الناس أيضًا الذين بحبهم ومشاعرهم منحونى القوة وبهم ومعهم عرفت قيمة ومعنى أن يعيش الإنسان محاطًا بكل هذا الحب والمشاعر الصادقة”.

واختتم كلامه: “سعيد من كل قلبي وبشكر جميع محبيني وجمهوري ودام عليكم الصحة والعافية”.