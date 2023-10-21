محمد ثروت يتبرع بإيرادات حفله الغنائي لغزة

قرر المطرب القدير محمد ثروت التبرع بإيرادات حفله الغنائي القادم لصالح أطفال غزة، من خلال مبادرة إنسانية قام بإطلاقها اليوم لتقديم الدعم لأهل غزة في الظروف الصعبة التي يواجهها حاليًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن محمد ثروت ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي، فقال “قررت التبرع بكل أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضاً إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم”.

وأعرب محمد ثروت عن إحساسه بالعجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة، لكنه أكد أن الجميع يمتلكون أنواعًا مختلفة من العطاء يمكنهم تقديمها إلى دعم فلسطين، معلناً عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين.

أضاف ” لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الازمة لاخواته”.

وأعلن ثروت خلال البيان، “قريباً سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل ارباحها تخصص لصالح إخواتنا وأولادنا في غزة واناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب”.