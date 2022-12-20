محمد ثروت يبدأ العام الجديد بـ3 أفلام سينمائية

يستقبل النجم الكوميدي محمد ثروت العام الجديد بـ3 أفلام سينمائية جديدة دفعة واحدة، تتسم بطابع كوميدي وتنوع، حيث يشارك في بطولة الفيلم السينمائي “جروب الماميز” مع النجمتين روبي ويسرا اللوزي تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإنتاج محمد رشيدي.

بالإضافة إلى مشاركته في بطولة فيلم “أخي فوق الشجرة” مع النجم رامز جلال، تأليف لؤي السيد وأخراج محمود كريم، وسيتم طرح الفيلمين بدور العرض السينمائي منتصف يناير القادم لعام 2023.

كما يشارك محمد ثروت في بطولة فيلم “اثنين للإيجار” مع كوكبة من الفنانين أبرزهم ميريهان حسين وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف وناهد السباعي، وسيتم طرح الفيلم بالسينمات المصرية ابتداء من 25 يناير القادم.