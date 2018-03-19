محمد بن سلمان يكشف قيمة المبالغ المستردة من حملة مكافحة الفساد

وكالات:دافع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن حملة مكافحة الفساد، وقال إن «ما فعلناه كان ضروريا للغاية. كل شيء تم وفقا للقوانين المطبقة»، مؤكدًا أنها نجحت في «استرداد أكثر من 100 مليار دولار».وأضاف، في مقابلة مع محطة «سي بي إس» التلفزيونية بثّت

وكالات:





دافع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن حملة مكافحة الفساد، وقال إن «ما فعلناه كان ضروريا للغاية. كل شيء تم وفقا للقوانين المطبقة»، مؤكدًا أنها نجحت في «استرداد أكثر من 100 مليار دولار».

وأضاف، في مقابلة مع محطة «سي بي إس» التلفزيونية بثّت، مساء الأحد، أن «الهدف منها ليس المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا في صفقات فاسدة وإرسال إشارة واضحة بأن كل من يختار الفساد سيُحاسب».

ويستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن، الثلاثاء، في لقاء سيتيح فرصة إدانة إيران مجددا أمام ضيف مؤيد لهذا الخطاب، والبحث في إمكان الاستفادة من التغييرات الكبيرة التي يخطط لها الأمير الشاب في المملكة.

وبعد 10 أشهر من آخر لقاء جرى وجها لوجه بين ترام والأمير محمد في الرياض، يتوقع أن يعمق الرئيس البالغ 71 عاما، العلاقة الدافئة أصلا والودية مع ولي العهد النافذ، 32 عاما.

لكن من المتوقع أن يتطرقا كذلك إلى التطورات الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت العشرات بينهم أمراء ووُصفت بأنها حملة تطهير عالية المستوى ضد الفساد إلى جانب انخراط الرياض عسكريا في اليمن والأزمة مع قطر.