محمد بن سلمان: المفاوضات حول التطبيع مع إسرائيل تبدو حقيقية وجادة لأول مرة

أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصريحات ملفتة حول التطبيع مع إسرائيل، إذ يرى مراقبون أنها تسهم في تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل بوساطة أمريكية “قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل”.

المفاوضات حول التطبيع مع إسرائيل تتقدم

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، تعليقا على المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، أنها “تتقدم يوما بيوم”.

وأكد ولي العهد السعودي في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

وتابع: “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء… ولدينا إستراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن”.

وأردف: “أريد حقا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك”، لافتا إلى أنه ولأول مرة تبدو المفـاوضات حول التطبيـع مع إسرائيل حقيقية وجادة و”سنرى كيف تسير”.

وتابع “يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط”، وفق حديث ولي العهد السعودي، مضيفًا: “إذا أحدثنا خرقا بالتوصل لاتفاق يمنح الفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص يقود إسرائيل”.

وأشار إلى أنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.