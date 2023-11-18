محمد بن زايد يوجه بعلاج ألف فلسطيني مصابين بأمراض السرطان في مستشفيات الإمارات

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية؛ لتلقّي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة؛ وذلك تجسيدًا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

تأتي تلك المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وكان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد قد وجّه مؤخرًا باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضًا برفقة عائلاتهم من قطاع غزة؛ لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم،

كما أمر بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية “الفارس الشهم 3″؛ تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.