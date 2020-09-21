محمد بن راشد يعلن عن اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين بوكالة ناسا

وقال: باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks

أكد رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتدريب رواد إماراتيين.

وأشار الشيخ محمد بن راشد -حسبما ورد بموقع سي سي إن بالعربي- عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks”، على حد تعبيره.

وتابع حاكم دبي قائلا أن التدريب سيشمل البقاء لمدة طويلة في محطة الفضاء الدولية، وختم تغريدته بالقول: “التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا”.

باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا @NASA لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks.. والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا https://t.co/wKlZy7WtAI

وكانت أطلقت الإمارات ما يُعرف بـ”مسبار الأمل” لاستكشاف المريخ في 20 يوليو الماضي، وذلك بعد أن أرسلت رائد الفضاء هزاع المنصوري، في مهمة عام 2019.