محمد بن راشد : مشكلة الوطن العربى في الإدارة وليس الموارد

أحمد صبرى





قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشكلة الوطن العربى تكمن في الإدارة وليس الموارد، كما أن الدول العربية لديها فائض فى السياسين وهم يديرون الاقتصاد والتعليم والإعلام والرياضة.





وأكد، خلال سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” تحت هاشتاج #علمتنى_الحياة، أن الخوض الكثير في السياسة بعالمنا العربي هي مضيعة للوقت.. ومَفسدة للأخلاق.. ومَهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها.





وأضاف: لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي، ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد.. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي.. ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها.





وتابع: في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة! وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلًا من افتعالها.. وبناء المنجزات بدلًا من هدمها.