محمد بن راشد: لاتنجح الحكومات إلا بزيادة مفاتيح الخير

أحمد صبرىأعطي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عدة نصائح فى اختيار مسئولي الإدارة للدول والهيئات من خلال هاشتاج #علمتنى_الحياة الذى أنشأه لهذا الغرض حيث أكد على أهمية اختيار المسؤولين الذين يسهلون على الناس خدماتهم ويحبونهم .وقال فى تغريدتين له : #علمتني_الحياة

أحمد صبرى

أعطي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عدة نصائح فى اختيار مسئولي الإدارة للدول والهيئات من خلال هاشتاج #علمتنى_الحياة الذى أنشأه لهذا الغرض حيث أكد على أهمية اختيار المسؤولين الذين يسهلون على الناس خدماتهم ويحبونهم .

وقال فى تغريدتين له : #علمتني_الحياة أن المسؤولين نوعان .. النوع الأول هم مفاتيح الخير .. يحبون خدمة الناس .. سعادتهم في تسهيل حياة البشر .. وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل .. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول.. ويسعون دائما لمنفعة الناس.

وأوضح : والنوع الثاني.. مغاليق للخير .. يصعّبون اليسير .. ويقلّلون الكثير .. ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة .. سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم .. لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني .