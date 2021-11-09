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محمد بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط والثانية عالميا باختبار السيارات ذاتية القيادة

أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات ، اليوم الثلاثاء، عن "اعتماد الحكومة خلال الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة". وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "ترأست اجتماعا لمجلس…

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محمود خاطر 7:53 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 7:53 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات ، اليوم الثلاثاء، عن “اعتماد الحكومة خلال الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة”.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال محمد بن راشد: “ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات ، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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وأضاف: “دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أمانا وسلامة وجودة، وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب”.

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بقلم محمود خاطر

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