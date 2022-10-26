محمد برو: العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة وممتدة على جميع المستويات

قال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات وطيدة وممتدة على جميع المستويات.

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وأضاف في تصريحات لـ” المال” بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية أن المستثمرين الإماراتيين يولون اهتماما كبيرا بالسوق المصرية وقد شهدت الفترة الماضية عمليات استحواذ مختلفة من قبل مؤسسسات وصناديق سيادية إماراتية على عدد من الكيانات والشركات المصرية.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني ، البنك الرائد في منطقة مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة ، قرر دخول السوق المصري في يونيه 2013 من خلال عملية استحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.

وأضاف أن البنك اظهر في مصر نمواً ملحوظاً في جميع الجبهات منذ إنشاؤه وحالياً يوظف أكثر من 2000 موظف لديهم خبرة واسعة في الأسواق المحلية والدولية، وأكثر من 67 فرع مع تغطية جغرافية واسعة في مصر بما في ذلك المناطق والمدن الرئيسية.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقدم لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية وحلول الاستثمار وصيرفة الشركات والاستثمار، ويضمن نهج النظام العالمي المنفتح أن عملاء بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمكنهم الوصول لكلاً من منتجات البنك بالإضافة إلي المنتجات التابعة لبنوك رائدة أخري.

وأكد أن بنك الإمارات دبي الوطني يضع العميل أولاً، ويضمن أن جميع منتجات البنك مبتكرة وفعالة وتخاطب الاحتياجات الفريدة لكل عميل، في حين أن موظفي البنك يعدون من أكبر نقاط القوه وقادرون تماماً علي تحديد وإدارة فرص استثمارية من الدرجة الأولى