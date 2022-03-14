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محمد بدير: 5.5 مليار جنيه حجم التحصيل الإلكتروني ببنك QNB عبر QR code خلال 2021

السوق المصرفية تشهد طفرة حقيقية في التكنولوجيا المالية
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12:23 م, الأثنين, 14 مارس 22 12:23 م, الأثنين, 14 مارس 22

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قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي قطر الوطني QNB، إن حجم التحصيل الإلكتروني بالبنك خلال عام 2021 بلغ 5.5 مليار جنيه عبر رمز الاستجابة السريع QR Code.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية، أن بنك Qnb لإتاحة تمويلات ميسرة للتجار عبر منصة كابيتر من أوائل البنوك المصرية في تقديم برامج تكنولوجيا جديدة وتطوير المنظومة التكنلوجية بالبنك

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وأشار إلى أن السوق المصرفية يشهد طفرة حقيقية في التكنولوجيا المالية وهو ما انعكس على الأداء وزيادة حجم الأعمال والأرباح.


وكان البنك المركزى قد أصدر فى مايو 2020 مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكترونى، عبر تمويل خطة نشر 100 ألف نقطة بيع POS وأداة دفع سريع QR Code، من خلال البنوك المرخص لها بذلك، وتقديم الحوافز المالية التى تشجعهم على نشر هذه الأدوات فى المحافظات المحددة.

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وذكر البنك المركزى، فى تفاصيل المبادرة، أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS عبر البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإلكترونية.

وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى فى تصريحات سابقة «المال»، إن عدد المصارف التى حصلت على رخصة السداد الإلكترونى عبر ماكينات الـpos ارتفع إلى 11 بنكًا، بعد حصول 4 جديدة على التراخيص، فيما لم يفصح عن هويتها.

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وأعلنت 7 بنوك فى وقت سابق عن حصولها على رخصة السداد الإلكترونى وهى: «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، الإسكندرية، قطر الوطنى».

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