محمد بدير يشيد باختيار طارق عامر لرئاسة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد

قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي إن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ليرأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022 بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة دليلاً على قوة ومكانة البنك المركزي المصري والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط الدولية، بالإضافة إلى نجاحه في إدارة ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية والمرونة.

وأضاف محمد بدير، أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر قدم جهودا كبيرا لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم مما جعله بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في العام الماضي 2021، بالإضافة إلى إشادة العديد من المؤسسات المالية العالمية بقوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي على أن تمثيل مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي واختيار محافظ البنك المركزي ليرأس تلك الاجتماعات وإلقاء الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات برفقة رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، يعكس أيضا نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويحل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيسا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 ملقيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر خلفا لـ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الذي ترأس الاجتماعات السنوية للعام الماضي 2021.

وجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشهد حضوراً كثيفا لمحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، بالإضافة إلى عقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم.