محمد بدير: «حياة كريمة» رُصد لها 700 مليار جنيه وهي أهم مبادرة في تاريخ مصر

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني إن مبادرة “حياة كريمة” أهم مبادرة في تاريخ مصر ومن المتوقع أن تقدم نقلة نوعية في حياة المواطن المصري لنصف سكان مصر، وتمس كل الجولنب الاقتصادية والاجتماعية لاسيما وأن تم رصد مبلغ يتخطى 700 مليار جنيه لتلك المبادرة.



وأضاف – على هامش مؤتمر الناس والبنوك – أن البنك يشارك في العديد من مبادرات المسئولية المجتمعية حيث لعب دورا هاما في هذا القطاع وقدم مجهودات كبيرة في محافظتي قنا وأسيوط، حيث تم تدشين 52 ماكينة صرف آلي في المحافظتين وتركيب 650 مركز استجاية سريع “كيو ار كود” ونقاط بيع إلكترونية بخلاف الترميز على قروض متناهية الصغر حيث تم ضخ 15 مليون جنيه فضلا عن فتح حسابات جديدة .



وأضح أن البنك عقد دورات لحث المواطنين على الشمول المالي للأفراد والشركات وعقد دورات تدريبة وتقدبم كروت ميزة والمحافظ الإلكتروتية بالمخافظتين.

كتب – قسم البنوك