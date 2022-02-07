محمد النني للجماهير: «سنبذل أقصى جهد للتأهل لكأس العالم.. شكرًا يا أعظم شعب»

وجه محمد النني، لاعب أرسنال ومنتخب مصر، الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للتأهل إلى مونديال قطر 2022. وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال…

وجه محمد النني، لاعب أرسنال ومنتخب مصر، الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال النني خلال تغريدة عبر تويتر: «أنا بجد مش عارف أقول أية بس أنا حابب أشكركم على دعمكم لينا وإنكم حسيتوا بتعبنا وإننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح بس قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله».

وتابع: «إن شاء الله هنبذل أقصى جهد إننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم.شكرًا يا أعظم شعب»

وتواجد محمد النني في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا الذي شهد تواجد 3 من مصر في التشكيل الأساسي وهم محمد عبدالمنعم ومحمد صلاح، فيما تواجد كل من أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي الونش في التشكيل الاحتياطي.