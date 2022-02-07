رياضة

محمد النني للجماهير: «سنبذل أقصى جهد للتأهل لكأس العالم.. شكرًا يا أعظم شعب»

وجه محمد النني، لاعب أرسنال ومنتخب مصر، الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للتأهل إلى مونديال قطر 2022. وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال…

إسلام مصطفى 10:36 م, الأثنين, 7 فبراير 22 10:36 م, الأثنين, 7 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه محمد النني، لاعب أرسنال ومنتخب مصر، الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال النني خلال تغريدة عبر تويتر: «أنا بجد مش عارف أقول أية بس أنا حابب أشكركم على دعمكم لينا وإنكم حسيتوا بتعبنا وإننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح بس قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله».

اقرأ أيضا  متتخب مصر يروض أسود الكاميرون ويضرب موعدا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وتابع: «إن شاء الله هنبذل أقصى جهد إننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم.شكرًا يا أعظم شعب»

وتواجد محمد النني في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا الذي شهد تواجد 3 من مصر في التشكيل الأساسي وهم محمد عبدالمنعم ومحمد صلاح، فيما تواجد كل من أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي الونش في التشكيل الاحتياطي.

اقرأ أيضا  إرسال طائرتين لنقل طلاب من الجامعات إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

أحمد مجاهد : تم قبول الاستئناف.. كيروش سيخوض لقاء السنغال من الملعب

إسلام مصطفى 9:51 م, الأثنين, 7 فبراير 22

محمد صلاح للاعبي المنتخب : «أشكركم جميعًا.. سنحصل على حقنا منهم بعد شهر»

إسلام مصطفى 5:51 م, الأثنين, 7 فبراير 22

لفوزه بكأس آسيا.. 30 مليون يوان مكافأة لمنتخب كرة القدم النسائى الصينى

خالد بدر الدين 4:12 م, الأثنين, 7 فبراير 22

بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد حصد فضية أمم أفريقيا (صور)

إسلام مصطفى 3:10 م, الأثنين, 7 فبراير 22

السنغال ينتزع من مصر كأس الأمم الأفريقية بركلات «المعاناة»

المال - خاص 11:22 م, الأحد, 6 فبراير 22

رياضة النواب توجه رسالة للمنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال.. تعرف عليها

ياسمين فواز 9:12 ص, الأحد, 6 فبراير 22