محمد المفتي : سرعة الإنترنت العامل المحوري في استقطاب عملاء جدد لصناعة مراكز البيانات بمصر.. وينقصنا التسويق

أكد الدكتور محمد المفتي الرئيس التنفيذي لشركة ICT مصر لمراكز البيانات، أن سرعة الإنترنت تمثل عاملا محوري في استقطاب عملاء جدد بصناعة مراكز البيانات، ولفت الي ان مص تمثل موقع هام لتلك الصناعة.

وأضاف أن قطاع مراكز البيانات يحتاج إلى تسويق جيد، وضمان تنفيذ آليات تسويقية بنطاق أوسع.

وأوضح أن الكيانات الكبرى نجحت في تأسيس مراكز البيانات مثل مشغلي المحمول، مشيرا إلى أن صناعة الداتا سنتر واعدة وتحقق نموا سريعا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية بعنوان ” خدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجلب العملة الخضراء” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وذكر أن معدلات سرعة الإنترنت في مصر تطورت بشكل جيد خلال الفترة الماضية، منوها بأن فكرة مراكز البيانات هي ضمان عدم سقوط الخدمة واستدامتها.