محمد الكحكي: العقار من أقوى الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق المحلية

قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة “تمويل القابضة”، إن الاستثمار في العقار يعتبر من أقوى الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن انخفاض سعر العملة المحلية أثر على أوضاع العقارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار الكحكي خلال مشاركته بالقمة السنوية السابعة لأسواق المال، إلى أن أسعار العقارات محليًا ارتفعت بواقع 35% خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الكحكي كون القطاع العقاري من أكثر القطاعات أمانًا، بخلاف الذهب واكتناز العملات الصعبة، ورأى أنه من المستبعد حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن المناخ مواتٍ الآن لتصدير العقارات.