محمد القلا: التعليم أكبر مورد للعملة الصعبة في مصر

قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن التعليم أكبر مورد للعملة الصعبة في مصر، مشيرا إلى أن أكبر ثروة في السوق المحلية هي الموارد البشرية.

وأضاف القلا خلال فعاليات الجلسة الأولي من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم، أن أفضل تعليم حتى الآن في مصر هو التعليم الطبي.

ولفت إلى أن 60% من خريجين القطاع الطبي يعملون في الخارج، متابعا أن مصر تمتلك قوة بشرية تستطيع تغطية السوقين المحلية والأجنبية.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.