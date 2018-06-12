محمد العصار يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لإنتاج الخرسانة الجاهزة

أحمد اللاهونى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة الفلاح للخرسانة الجاهزة الإماراتية وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



وأشار “العصار” إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون فى مجال إنتاج الخرسانة سابقة التجهيز وعالية الإجهاد بكل مواصفاتها الفنية، وكذلك دراسة إنشاء كيان مشترك للإنتاج والتوريد لصالح جميع المشروعات بجمهورية مصر العربية.



وأضاف “العصار” أن وزارة الإنتاج الحربى مؤسسة صناعية كبرى تمتلك إمكانيات تكنولوجية وبحثية وخبرة كبيرة فى مجالات التصنيع ويوجد بها أطقم فنية مدربة، ومن خلال مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر2030 فقد تم التعاون مع شركة الفلاح في مجال إنتاج الخرسانة الجاهزة للسوق المصرية لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.



ومن جانبه أعرب زايد الفلاح رئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة عن ثقته في وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية هائلة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدول، الأمر الذي سوف يساهم فى سرعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون.



