محمد العريان يحذر من دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود بسبب تخبط الاحتياطي الفيدرالي

حذر الاقتصادي محمد العريان من أن تخبط الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول صرح أمس الثلاثاء في شهادته أمام الكونجرس بأنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة أعلى من المتوقع من قبل.

وأضاف: إذا كان إجمالي البيانات المقبلة يشير إلى الحاجة لزيادة التشديد بشكل أسرع، فنحن مستعدون لتسريع معدلات زيادة الفائدة.

وفي تصريحات لموقع سي إن بي سي، ، قال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى آليانز سيكون لدينا ركوداً مع صنع الفدرالي..لا يوجد سبباً يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود بخلاف خطأ السياسة في الفدرالي.

وأضاف: “معظم القلق الاقتصادي هو مسؤولية المسؤولين في الفدرالي”، إذ يرى أنه كان ينبغي عليهم رفع الفائدة بوتيرة أكبر من 25 نقطة أساس التي تم إقرارها في فبراير.

وتابع: إذ واصل البنك سياسة رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فإنه يزيد من تأخره فيما يتعلق بمحاربة التضخم.