محمد العريان يحذر من الاستثمار في هذه الشركات

حذر محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، من الاستثمار في الشركات التي تواجه مشاكل سيولة مالية تؤثر على عملياتها في حقبة كورونا.

وأوضح العريان خلال حوار عبر “زوم” مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن مثل تلك الشركات تواجه خطر الإفلاس وتبدد رأس المال.

وتابع في الحوار الذي نقلته فضائية “أون”: “” أقول للمستثمرين أن السؤال الأهم حاليا ليس نستثمر في ماذا؟ بل ما هو الاستثمار الذي يجب علينا تجنبه”.

وتابع: “معظم الأخطاء يمكن التعافي منها مع الوقت.. لكن بعض الأخطاء لا يمكن التعافي منها.. لذلك على المستثمر أن يمتلك رؤية واضحة بشأن المخاطر التي باستطاعته استيعابها”.

وأوضح: “لا تستثمروا في شركات التي لا تملك موارد مالية تمكنها من العمل في ظل وجود موجة ثانية من كورونا.. راس المال سيتآكل وقد لا يعود وينتهي بها الحال إلى الإفلاس”.

وقال العريان إن عصر الملاذات الآمنة في الاستثمار انتهى، مشيرا إلى أن الفترة المضطربة الحالية تدفع بخيارات أكثر مخاطرة.

وأضاف: “تحضرني هنا قصة معروفة وهي أن تكوني في رحلة طويلة ثم تمتد هذه الرحلة وليس لديك قميص جديد ونظيف .. فماذا ستفعلين؟ سترتدين القميص الأقل اتساخا”.

وتابع: “بالتالي فإنه في عالم الاستثمار الحالي لا يوجد استثمار متكامل”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك توجد بعض الاستثمارات الجيدة لكنها ليست عظيمة.. هي جيدة فقط”.

وأوضح أن الذهب هو أحد الاستثمارات الجيدة في هذا الصدد، لكنه “ليس عظيما”.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

واضاف أن جامعته بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.