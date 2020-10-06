محمد العريان: مصر تحركت مبكرا لاحتواء آثار كورونا

النمو في مصر ضمن الأفضل في العالم

يرى محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، أن مصر تحركت مبكرا لاحتواء آثار جائحة كورونا ما مكنها من تخفيف أثر الصدمة.

وأضاف العريان خلال حوار عبر فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”: “الحكومة المصرية والبنك المركزي تحركا مبكراً جداً لتقليل الصدمة ورأينا استجابة سياسية عظيمة جداً”.

وتابع: “لهذا فإنه بالنظر إلى أرقام النمو ؛ فسنجد أنها ضمن الأفضل في العالم لأن توقيت رد الفعل كان جيداً”.

وأكد أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس ” كوفيد 19 ” كبيرة جداً، قائلاً: ” ينبغي علينا أن نتفهم أولاً أن هذه صدمة كبيرة جداً سواء تحدثنا عن مصر أو أي دول نامية أخرى علينا أن نرى ما الذي مروا به؟”.

وأوضح: “سنجد صادرات أقل لأنك تبيع للآخرين بشكل أقل لأنهم أعلنوا الإغلاق التام وتحويلات مالية أقل لأن العاملين بالخارج يرسلون أموالاً أقل”.

وتابع: “هناك أرقام أقل حتى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن الكل ينظر إلى الداخل ولا يستثمر بالخارج فسواء كانت مصر أو دولة نامية أخرى فإن الضربة كانت قوية “.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

واضاف أن جامعته بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.