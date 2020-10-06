محمد العريان للميس الحديدي: الانتخابات الأمريكية الحالية هي الأكثر غموضا

يرى محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، أن الانتخابات الأمريكية المقبلة هي الأكثر غموضا، ولا يمكن توقع نتائجها.

وأضاف العريان خلال حوار عبر “زوم” مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”،: ” حتى الآن لا نستطيع أن نستشرف المسار الخاص بهذه الانتخابات حيث لا تتوافر أية استطلاعات للرأي”.

وتابع: “هناك عدة محاور رئيسية تحدد الفائز، الأول هو : هل يشعر الأمريكيين أن الرئيس ترامب قد أدى عملا جيداً في إدارته لأزمة كوفيد-19؟”.

وأضاف: “الثاني هو: من الذي يثقون فيه أكثر ليقود اتجاه تعافي الاقتصاد، من سيقود التعافي الاقتصادي؟”.

لكن العريان أشار إلى أن هناك محور ثالث طرح نفسه بعد إصابة ترامب بكورنا، هو بعد عاطفي ومدى شعور الأمريكيين تجاه إصابة الرئيس ترامب بـ كوفيد-19 هل سيصوتون تعاطفاً معه، أم أنهم سيشعرون أنه لن يكون قادراً على الحكم بشكل جيد ؟.

وقال العريان إن إصابة الرئيس الامريكي بفيروس كورونا تؤكد أنه لا يوجد أحد بمأمن وأن على الجميع أن يكون حريصا.

وحول تأثيرات إصابة الرئيس الأمريكي على الاقتصاد العالمي، قال إن النمو الاقتصادي في العالم كله سيكون أقل.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

واضاف أن جامعته بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.