محمد العريان: على الاحتياطي الفيدرالي شرح لماذا أخطأت توقعاته وماذا فعل في قدراته على التنبؤ

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن مؤشر S&P500 تراجع بنحو 7% منذ ارتفاعه في منتصف الصيف الحالي في إشارة إلى أن الأسواق بدأت تدرك أن التضخم ليس دورياً.

وأضاف : قبل توجيه رسائل حازمة في الأشهر الأخيرة كافح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومسئولي المركزي الأمريكي لتوجيه السوق بشكل فعال بعد الاعتراف بأنهم أخطأوا في توقعاتهم غير الدقيقة طوال عام 2021، والتي تقول إن التضخم سيكون مؤقتاً، حسبما ذكرت CNBC.

وشدد العريان على أن الاحتياطي الفدرالي يحتاج لأمرين حتى يتمكن من إعادة بناء الثقة.

ويعد الأمر الأول هو الشرح للسوق لماذا أخطأ البنك في تحليلاته، وماذا فعل بشأن قدراته على التنبؤ.

أما الأمر الثاني فهو حاجة البنك إلى تغيير إطاره إذ أنه لا يزال يتعامل وفقاً لإطار يقول إن العالم يواجه نقصاً في الطلب الكلي، في حين يواجه نقصاً في المعروض الكلي.

وتابع كبير المستشارين الاقتصاديين لدى Allianz: الإطار الحالي موجه نحو بيئة كان التضخم فيها منخفضاً للغاية لفترة طويلة جداً، ومن المتوقع أن يظل منخفضاً لفترة طويلة من الزمن في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إطار عمل جديد تماماً.