محمد العريان ضمن المرشحين لقيادة المركزي الأمريكي

ذكرت محطة تليفزيون “سي إن بي سي”، اليوم، نقلا عن تقرير في نشرة داو جونز المتخصصة في الأخبار المالية، أن البيت الأبيض يدرس قائمة مرشحين محتملين، من بينهم محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية أليانز، لتولي منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وأضافت المحطة التليفزيونية أنه وفقًا للتقرير فإن مجموعة واسعة من المرشحين قيد الدراسة، وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعقيب عندما سألته رويترز عن التقرير.

ويعتبر محمد العريان خبيرا في مجال المال والاقتصاد، وحصل على شهادة جامعية في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، كما حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في المملكة.

وشغل العريان منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عودته إليها في يناير 2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيسا تنفيذيا في وقف جامعة هارفارد الذي يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها، وفي خلال سنة مالية كاملة استطاع الصندوق أن يحقق عائدا نسبته 23 في المائة، هو الأعلى في تاريخ الجامعة.

وعمل محمد عبدالله العريان لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، قبل أن يتحول للعمل في القطاع الخاص، فقد عمل مديرا تنفيذيا في “سالمون سميث بارنى” التابعة لسيتى جروب في لندن وغيرها، ونشر العديد من الدراسات حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.

وعُرف العريان في الأوساط المالية العالمية بـ”حكيم وول ستريت”، بعد ادارته بيمكو، ويقال إن لا أحد باليونان لا يعرفه وإن اقتصاد العالم يتأثر بتصريحاته وردود افعاله وهو مرجع لعدد كبير من المؤسسات المالية والصحف العالمية، والعديد من الدول.

وصنف العرؤيان في المرتبة الـ 11 ضمن قائمة “أقوى 500 شخصية عربية في سنة 2011″،

وكان الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد عينه رئيسا لـ”مجلس الرئيس للتنمية العالمية” في ديسمبر 2012.