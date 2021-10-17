محمد العريان : سيكون هناك عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر

على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف قدمه عن دواسة الحوافز النقدية

توقع محمد العريان أن يسود عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر ، بما يعني أن المستثمرين يتعين عليهم الاستعداد لزيادة حدة تقلبات السوق في حالة بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص إجراءات التحفيز التي بدأها مع انتشار كوفيد -19.

عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر

قال العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” ورئيس “كلية كوينز بجامعة كمبريدج” في تصريحات لبرنامج “فوكس نيوز صنداي”: “أشعر ببعض القلق حيال انتهاء العالم الرائع الذي نعيشه الآن، حيث تنحسر التقلبات وتسود الارتفاعات كل شيء والانتقال إلى عالم آخر يتسم بالمزيد من التقلبات الأكثر حدة”.

أشار العريان إلى أنه، وعلى الرغم من اعتماد أغلب الأمور على التغييرات السلوكية، إلا أنه “على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف قدمه عن دواسة الحوافز النقدية”.

وأضاف العريان: “إذا كنت مستثمراً، سأدرك أنني أركب على موجة سيولة كبيرة بسبب الاحتياطي الفيدرالي، بالتالي سأكون منتبهاً للغاية، لأن مصير الموجات ينتهي بالانكسار عند نقطة ما”.

توقع العريان أن تدوم أسباب ارتفاع التضخم واختناقات سلاسل التوريد، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك “عام آخر على الأقل من التضخم المرتفع والمستمر”.

قال العريان: “ستسوء الأمور قبل أن تتحسن. لذلك سنواجه مزيداً من نقص إمدادات السلع وسترتفع الأسعار ليتراوح معدل التضخم بين 4-5%.