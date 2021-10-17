اقتصاد وأسواق

محمد العريان : سيكون هناك عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر

على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف قدمه عن دواسة الحوافز النقدية
أيمن عزام 10:46 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 10:46 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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توقع  محمد العريان أن يسود عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر ، بما يعني أن المستثمرين يتعين عليهم الاستعداد لزيادة حدة تقلبات السوق في حالة بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص إجراءات التحفيز التي بدأها مع انتشار كوفيد -19.

عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر

قال العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” ورئيس “كلية كوينز بجامعة كمبريدج” في تصريحات لبرنامج “فوكس نيوز صنداي”: “أشعر ببعض القلق حيال انتهاء العالم الرائع الذي نعيشه الآن، حيث تنحسر التقلبات وتسود الارتفاعات كل شيء والانتقال إلى عالم آخر يتسم بالمزيد من التقلبات الأكثر حدة”.

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أشار العريان إلى أنه، وعلى الرغم من اعتماد أغلب الأمور على التغييرات السلوكية، إلا أنه “على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف قدمه عن دواسة الحوافز النقدية”.

وأضاف العريان: “إذا كنت مستثمراً، سأدرك أنني أركب على موجة سيولة كبيرة بسبب الاحتياطي الفيدرالي، بالتالي سأكون منتبهاً للغاية، لأن مصير الموجات ينتهي بالانكسار عند نقطة ما”.

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توقع العريان أن تدوم أسباب ارتفاع التضخم واختناقات سلاسل التوريد، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك “عام آخر على الأقل من التضخم المرتفع والمستمر”.

قال العريان: “ستسوء الأمور قبل أن تتحسن. لذلك سنواجه مزيداً من نقص إمدادات السلع وسترتفع الأسعار ليتراوح معدل التضخم بين 4-5%.

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بقلم أيمن عزام

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