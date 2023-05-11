محمد العريان: الحكومة البريطانية مطالبة بالتدخل للحد من ارتفاع التضخم  

قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن بنك إنجلترا يحتاج إلى الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة وغيرها من الجهات على الحد من ارتفاع التضخم وإرجاعه إلى خانة الآحاد.

أكد الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار بالسندات “بيمكو” لراديو “بي بي سي 4” أن البنك المركزي “ليس لديه خيار” سوى رفع أسعار الفائدة اليوم الخميس، وربما مرة أخرى في يونيو.

الحد من ارتفاع التضخم

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتفق مع هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا على أن الشعب البريطاني بحاجة إلى تقبل فكرة أن البلاد باتت أكثر فقراً، قال العريان: “إن لديه وجهة نظر صحيحة، لكنني كنت سأطرحها بشكل مختلف تماماً. كنت لأقول إن كل ما يفعله بنك إنجلترا ضروري، لكنه غير كاف. نحن نحتاج إلى مساعدة من مصدر آخر”.

العريان أشار إلى أن التضخم في المملكة المتحدة أعلى مرتين مما هو عليه في الولايات المتحدة وأيضاً أعلى من المستويات في منطقة اليورو. وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب تتطلب تدخل الحكومة.

أوضح العريان: “إنتاجيتنا متخلفة، وسوق العمل لدينا أقل مرونة، كما أننا قررنا إعادة ربط وتعزيز علاقاتنا الدولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”. مُضيفاً: “هذه أشياء لا يستطيع بنك إنجلترا التعامل معها وحده، ويحتاج إلى الكثير من المساعدة من الوكالات الحكومية الأخرى من أجل تسهيل مهمته”.

يشغل كاتب مقالات الرأي العريان حالياً منصب رئيس كلية “كوينز” في كامبريدج وكبير المستشارين الاقتصاديين لشركة “أليانز” .

أضاف العريان في برنامج “بي بي سي توداي”: “إن قضية رفع سعر الفائدة بسيطة للغاية: لا تزال معدلات التضخم مرتفعة للغاية.. كما أن هناك أدلة على استمرار الضغوط التضخمية، لذا علينا أن نتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي”.

“عندما تضع كل هذه الأشياء معاً، أود أن أزعم أن بنك إنجلترا ليس لديه خيار سوى رفع أسعار الفائدة، وهذا ما يتوقعه السوق. لن أتفاجأ إذا شهدنا زيادة أخرى في سعر الفائدة في يونيو “.