محمد العريان: التخفيضات الضريبية البريطانية تحتم رفع الفائدة بما لا يقل 100 نقطة أساس

وصف محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في “أليانز”، خطوة إقرار التخفيضات الضريبية غير الممولة في المملكة المتحدة بأنها أقرب إلى “المقامرة الكبيرة،”بحسب وكالة بلومبرج.

واعتبر العريان أن هذه الخطوة تعني أنَّ بنك إنجلترا سيكون بحاجة الآن لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 3 نوفمبر.

في مقابلة مع فرانسين لاكوا على تلفزيون “بلومبرج”، قال العريان إنَّه في حين أنَّ الإصلاحات الهيكلية لوزير المالية، كواسي كوارتنج، التي تعزز النمو واستقرار أسعار الطاقة، كانت سياسات سليمة؛ فإنَّ التخفيضات الضريبية غير الممولة قوّضت النتيجتين الأوليتين وأصبحت الآن ذات نتائج عكسية.

حث “صندوق النقد الدولي” ، أمس الثلاثاء، حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في التخفيضات الضريبية الهائلة غير الممولة المعلن عنها يوم الجمعة. صدمت هذه الإجراءات المستثمرين، وبثت اضطرابا في الأسواق، وأحدثت ما لا يقل عن 500 مليار دولار من الخسائر المجمّعة في أسواق الأسهم والسندات في المملكة المتحدة.

تأجيل التخفيضات الضريبية غير الممولة

بحسب العريان، إذا أرادت الحكومة استقرار الوضع؛ فعليها تأجيل التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة، وتقديم مزيد من المعلومات حول إجراءات تحفيز النمو.

أضاف العريان أنَّ تلك الإجراءات بالإضافة إلى رفع “بنك إنجلترا” سعر الفائدة، ستساهم من خلال عكس بعض تحركات الأسعار التي سيكون لها “تأثير كبير على الآفاق الاقتصادية وعدم المساواة”.

أشار العريان إلى أنَّ الأسر البريطانية تتضرر من ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتأثير السلبي على الثروة، وتأثر الدخل بسبب المخاوف من الركود، وتأثير التضخم على أشياء مثل الطعام.

قال العريان: “إنَّه لأمر صعب أن يتضرر السكان، سواء الأسر أو الشركات، بهذه الأشياء الأربعة في نفس الوقت دون أن نتوقَّع حدوث أضرار كبيرة… لدى الحكومة الآن الوقت لمحاولة إعادة الوضع تحت السيطرة”.