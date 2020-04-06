محمد العبار يتخلى عن كامل راتبه من رئاسة مجلس إدارة إعمار الإماراتية

تخلى رئيس مجلس إدارة إعمار، محمد العبار عن راتبه، كما سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.

وكشفت تقارير صحفية أن شركة “إعمار دبي” علقت جميع مشروعات البناء الخاصة بها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن “إعمار العقارية”، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تفاقم التباطؤ العقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وضعف أسعار النفط، مما أفرز ضعفا في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.

وفي أحدث ضربة للاقتصاد، دفع التفشي العالمي لفيروس كورونا دبي لاقتراح تأجيل معرض إكسبو، الذي كان من المقرر أن تستضيفه في أكتوبر لمدة عام.

وقالت أربعة مصادر إن “إعمار” علقت مشروعات في “دبي كريك هاربور” المخطط له أن يستوعب منازل لعدد 200 ألف شخص.

يعني هذا وقف الأعمال في برج دبي كريك هاربور، الذي يوصف بأنه سيكون أعلى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حاليا.

كانت إعمار أعلنت، الشهر الماضي، تعليق بناء برج سكني فاخر في حي راق بدبي، وأغلقت عدة فنادق مؤقتا بسبب تأثير الفيروس على السياحة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏