محمد الطاهر: خروج آليات التمويل العقاري من «المركزي» واتباع الأساليب العالمية بالتوسع في السندات

طالب محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، باتباع الأساليب العالمية لتمويل القطاع العقاري والبعد عن تحديات وآليات البنك المركزي، والاعتماد على تمويلات من خلال السندات والصناديق الاستثمارية.

وأضاف الطاهر، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر التطوير العقاري السادس، بعنوان: “مع توسع الإسكان بدعم القطاع الخاص.. في انتظار تطبيق الضوابط الجديدة على أرض الواقع”، اليوم الأحد، أن التحدي أمام موافقة البنوك للتمويل تأتي بسبب رفض البنك المركزي لاتاحة التمويلات.

وذكر أن آليات التمويل المبتكر من سندات وصناديق استثمارية، هي التي ستقوم بتحديد ضوابط ومعايير تضمن الحفاظ على حقوقها وأصولها، مشيدًا بإصدار السندات بشكل خاضع لسوق المال.

وتنظم شركة «المال جي تي إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، ما يأتي تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.