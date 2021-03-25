محمد الطاهر : «السعودية المصرية للتعمير» تترقب جني ثمار إعادة الهيكلة والتسليمات

تُواصل شركة السعودية المصرية للتعمير استكمال الأعمال الإنشائية فى 6 مشروعات رئيسية بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، تزامنًا مع إجراء عملية إعادة هيكلة كاملة بالشركة، تستهدف منها احتلال مكانة جيدة بين شركات التطوير العقاري.

تأسست «الشركة السعودية المصرية للتعمير» عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومتي جمهورية مصر العربية؛ ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة العربية السعودية؛ ممثلة فى وزارة المالية بالمملكة.

وتحدد رأسمال الشركة عند تأسيسها بـ50 مليون دولار، تم سدادها بالكامل مناصفةً بين الحكومتين المصرية والسعودية، وتمّت زيادته أكثر من مرة حتى بلغ حاليًّا 318 مليون دولار.

قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها حصلت فى السابق على قرض بقيمة تقارب 800 مليون جنيه، ووافقت خلال الأسبوع الحالى على رفع فيمة القرض إلى 1.5 مليار جنيه.

وأشار، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن الشركة ستوظف زيادة القرض لاستكمال إنشاءات مشروع لها بمدينة دمياط الجديدة، بخلاف مشروعات أخرى بالقاهرة الكبرى.

وأعلن شراء «السعودية المصرية» قطعة أرض بمساحة 21.6 فدان فى منطقة التجمع الخامس بقيمة 2.8 مليار جنيه، وسيتم إنشاء مشروع تجارى طبى إدارى عليه باستثمارات إجمالية تقارب 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة سدَّدت 10% من قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تترقب صدور القرار الوزاري لبدء الإنشاء والمتوقع مع بداية العام المقبل؛ كما سيبدأ طرح الوحدات خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الشركة أجرت دراسات سوقية موسَّعة، استقرت بعدها على أن يكون المشروع الذى سيتم تنفيذه على قطعة الأرض الجديدة، إدارى تجارى طبى متعدد الاستخدامات، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما نوه بأن الشركة ما زالت تدرس البدائل الاستثمارية لإنشاء برج بالمشروع.

وأضاف الطاهر أن المشروع سيتم على مساحة بنائية تصل لأكثر من 160 ألف متر، تضم محالَّ تجارية ومكاتب إدارية وعيادات ومراكز طبية، فضلًا عن فندق 5 نجوم، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية.

وتابع: «تمتلك الشركة حاليًّا مركزًا ماليًّا متميزًا بأصول قدرها 6.8 مليار جنيه، ونسبة الدين العام للأصول منخفضة 22%، وحقوق المساهمين 3.1 مليار جنيه».

وعن الإنجازات السابقة للشركة قال إنها نفّذت منذ إنشائها وحتى الآن ما يزيد على 44 مشروعًا عقاريًّا مختلفًا بمحافظات مصر، كما قدمت 23.7 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، يستفيد منها أكثر من 114 ألف أسرة.

وذكر أن الشركة تعمل على إنشاء 6 مشروعات تضم 5 آلاف وحدة سكنية، كما افتتحت مقرًّا جديدًا لها على مساحة 2400 متر مربع، يضم مركزًا للمبيعات يواكب خطط الشركة المستقبلية.

وأوضح أن إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها قارب نحو 19 مليار جنيه، كما حققت مبيعات تجاوزت 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل نمو بلغ نحو 575% على العام السابق له.

واستطرد: نجحت الشركة فى زيادة حجم المبيعات خلال 2020 بنسبة 310% لتصل إلى5.6 مليار جنيه، كما حققت زيادة فى المبيعات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 275% على 2020 ليصل الإجمالى حتى الآن إلى مليار جنيه، مقارنة مع 363 مليونًا فى الربع الأول من العام الماضي.

وقال الطاهر إن الشركة تدير محفظة أراضٍ متنوعة تصل إلى 417 فدانًا بأرقى المواقع الإستراتيجية فى مختلف المحافظات، وتنقسم مشروعاتها بين أبراج سكنية، وقرى سياحية، وأبراج فندقية، ومجتمعات عمرانية متكاملة.

وعن المشروعات الحالية بالشركة، فقد بدأت بمشروع أبراج هيلتون النيل، وهو عبارة عن برجين يطلان على النيل مباشرة، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقع على مساحة بنائية تبلغ 45.5 ألف متر، ويتكون البرج السكنى من 190 وحدة سكنية، فيما يتكون الفندقى من 256 غرفة، إلى جانب المطاعم والقاعات والصالات، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3.8 مليار جنيه، وتم إتمام 87% منه.

وانتقل للحديث عن مشروع «جايد» وهو مجتمع سكنى متكامل متعدد الاستخدامات، يقع على مساحة 68 فدانًا بالتجمع الخامس، ويتكون من 181 عمارة سكنية بإجمالي 1900 وحدة، تبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من 72% منه.

وأشار إلى مشروع صواري، وهو أول وأكبر مجتمع عمرانى متكامل فى الإسكندرية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويقع على مساحة 417 فدانًا، فى موقع استراتيجى بجوار كارفور سيتى سنتر الإسكندرية، وحتى الآن تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية منه على مساحة 455 ألف متر مربع وتضم عدد 64 عمارة سكنية و310 فيلات مختلفة الأنماط الإنشائية؛ ما بين مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس، وبلغ حجم استثماراته 7 مليارات جنيه حتى الآن.

وتطرَّق لمشروع بلو ڤير، من نوعية المجتمعات السكنية المتكاملة فى العاصمة الادارية الجديدة، ويقع على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 2000 وحدة سكنية بأنواع مختلفة شقق سكنية، استديوهات، دوبلكس، توين فيلا تاون هاوس، ويبلغ إجمالى الاستثمارات به 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن ينتهى المشروع فى 2023.

وعن مشروع «سيكون ريزورت»، قال إنه كومباوند سكنى سياحى على البحر مباشرة بمدينة دمياط الجديدة، يضم فندقا 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقع على مساحة 17.7 فدان بما يعادل 74.500 متر مربع، يتكون من 192 وحدة سكنية بأنواع مختلفة « شقق سكنية- شاليهات- فيلات منفصلة- تاون هاوس»، ويضم فندقًا مكونًا من 110 غرف بإدارة شركة هيلتون العالمية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى المشروع فى 2021، فيما يبلغ إجمالى الاستثمارات فى الفندق 200 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى فى 2024.

وتابع: الشركة تدرس بجدية دخول مستثمر من القطاع الخاص لإنشاء الفندق فى مشروع دمياط الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع «درة أسيوط» هو كومباوند سكنى بمدينة أسيوط الجديدة، ويقع على مساحة 11.3 فدان، ويتكون من 460 شقة سكنية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات به 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى المشروع فى 2023.

وانتقل لمشروع «زهرة أسيوط»، وهو مجموعة من الأبراج السكنية المتميزة على نهر النيل مباشرة، ويقع على مساحة 5.71 فدان، ويتكون من 575 شقة سكنية، ووصل إجمالى استثماراته إلى 450 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى فى 2024.

وقال إن استثمارات الشركة فى المشروعات تحت التنفيذ قاربت 7.5 مليار جنيه، موزعة ما بين 4 مليارات للمجتمعات السكنية، و2 مليار للأبراج السكنية، و1.5 مليار للاستثمار السياحي.

وأكد الطاهر أن الشركة تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بالمشروعات المختلفة خلال العام الجارى، كما أجلت بشكل كبير خطة القيد فى البورصة.

ولفت إلى أن أزمة تفشى فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على سير الأعمال الإنشائية فى الشركة خلال العام الماضى، وهو ما دفعها لتأجيل تحصيل أقساط العملاء لمدة 6 شهور خلال 2020.