محمد الشوربجي يفوز في أول مباراة رسمية له تحت العلم الإنجليزي

تأهل محمد الشوربجي – المصنف الثالث عالميًا – في أول مباراة رسمية له تحت العلم الإنجليزي إلى الدور المقبل من بطولة موريشيوس المفتوحة، والتي تُعد إحدى البطولات الذهبية في موسم الإسكواش.

وكان الاتحاد الإنجليزي لرياضة الاسكواش قد أعلن خوض محمد الشوربجي لمنافسات البطولات الدولية تحت علم إنجلترا.

وفاز محمد الشوربجي على جيمس ويلستروب في لقاء إنجليزي خالص بنتيجة 3-0؛ ليتأهل إلى الدور الثالث لبطولة موريشيوس المفتوحة للإسكواش.

وبدأ محمد الشوربجى مسيرته الاحترافية في 2006، حيث خاض 178 بطولة دولية وحقق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائيًا وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقًا للألقاب في الإسكواش.

يُذكر أن محمد الشوربجي، قد فاز بلقب بطولة العالم فى 2017 وحل وصيفًا 3 مرات، وحقق لقب بريطانيا المفتوحة 3 مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.