محمد الشناوي يظهر في مران الأهلي الأخير قبل السفر للسودان

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الذي أقيم ظهر اليوم، على ملعب التتش، قبل السفر إلى السودان؛ استعدادًا لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال مساء السبت على ملعب الجوهرة، ويعتلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بينما يتساوى الهلال والنجم الساحلي بـ 9 نقاط لكل منهما.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة من عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الشناوي تعافى من كدمة الظهر

وانتظم الشناوي في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام، حيث شارك في المران تحت قيادة يانكون ميشيل، الذي اشتمل على تصويبات وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

ويحتاج النادي الأهلي إلى نقطة واحدة فقط من الهلال؛ لضمان التأهل إلى الدور المقبل رفقة النجم الساحلي، القريب هو الأخر من التأهل، بالنظر إلى مباراته الأخيرة التي سيلعبها في تونس أمام بلاتينيوم ستارز متذيل المجموعة بنقطة واحدة فقط.