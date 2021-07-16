رياضة

محمد الشناوي : كايزر تشيفز لديه الأفضلية في النهائي بسبب ملعب المباراة

«كايزر تشيفز لديه الأفضلية لأنه لعب على هذا الملعب ضد الوداد، رغم أن هذه البلد عربية، ولكن لا يمنحنا أفضلية لأن الجمهور لن يحضر».
إسلام مصطفى 3:52 م, الجمعة, 16 يوليو 21 3:52 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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يرى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن كايزر تشيفز لديه أفضلية عن القلعة الحمراء، بسبب خوض الفريق الجنوب إفريقي مواجهة سابقة أمام الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة العاشرة لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات، عندما يتلقى بكايزر تشيفز الذي يصل للمرة الأولى في تاريخه للنهائي، غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «كايزر تشيفز لديه الأفضلية لأنه لعب على هذا الملعب ضد الوداد، رغم أن هذه البلد عربية، ولكن لا يمنحنا أفضلية لأن الجمهور لن يحضر».

وأضاف: «هناك قادة في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وسعد سمير، وجودهم دائمًا بهدف تحفيز اللاعبين على مواصلة تحقيق البطولات، وعدم الاكتفاء».

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ووجّه الشناوي حديثه للجمهور في النهائية، قائلًا: «بإذن الله سنسعد الجمهور ونعود باللقب، الأهلي يلعب للفوز دائمًا ولا يعرف غير ذلك»

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بقلم إسلام مصطفى

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