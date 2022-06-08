محمد الشقنقيري يتقدم ببلاغ للنيابة إثر أزمته مع رحيل ذكري

تصدر اسم الفنان محمد الشقنقيري مؤشرات البحث بعد الخلاف القائم بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري، حيث علق الشقنقيري من خلال حسابه الرسمي ” فيس بوك ” قائلا: ” ياجماعة هذه الصفحة الرسمية الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءت القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الأجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً”.

وأكد أيضا أنه تبرأ من عارضة الأزياء رحيل ذكري، بعد إعلان أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

وظهرت الموديل رحيل ذكري في فيديو جديد تهاجم الفنان محمد الشقنقيري، بعدما أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بتداول صور وفيديوهات تجمعهما، وتعلن من خلالها انفصالها عنه، وهو ما استنكره الشقنقيري.

وقالت رحيل ذكري في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: “طبعا أنا لسه حاطة لكم صورة، كانت سيشن قديم، ظهرت فيه وكان فيه إيد كاتمة بوقي، وهو ده ردي عليه بقول له مهما عملت محضر لو مليون محضر أنا بالنسبة لي مش طار أنا مش عاوزة حقي”.