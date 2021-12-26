محمد السويدي رئيسا لاتحاد الصناعات.. وتوفيق وسليمان وكيلين

أسفر الاجتماع الإجرائي لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الخاص بتشكيل هيئة المكتب ،اليوم، عن فوز المهندس محمد زكي السويدي بمنصب رئيس اتحاد الصناعات لدورة جديدة. وقالت مصادر للمال انه تم اختيار كل من المهندس طارق توفيق والدكتور محمود سليمان لمنصب…

أسفر الاجتماع الإجرائي لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الخاص بتشكيل هيئة المكتب ،اليوم، عن فوز المهندس محمد زكي السويدي بمنصب رئيس اتحاد الصناعات لدورة جديدة.

وقالت مصادر للمال انه تم اختيار كل من المهندس طارق توفيق والدكتور محمود سليمان لمنصب وكيلي اتحاد الصناعات، فيما تم اختيار محمود سرج ومحمد البهي اعضاء بهيئة المكتب.

جدير بالذكر أنه اعتمدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قبل ايام أسماء المعينين في مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة للاتحاد.

وكان اتحاد الصناعات قدم الشهر الحالي للوزيرة قائمة بالأسماء المقترحة من كل غرفة صناعية للتعيين داخل مجالس الإدارات.

وأجريت الشهر الماضى انتخابات الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات، وتعد تلك الانتخابات الأولى التى تتم بالنظام الانتخابى الجديد وفقًا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية، التى صدرت بداية العام الحالى.

وتم تقسيم مجلس إدارة كل غرفة إلى 3 فئات، الأولى الشركات الكبيرة التى يتعدى رأسمالها 200 مليون جنيه، والثانية للمتوسطة التى يتراوح رأسمالها من 50 إلى 200 مليون جنيه، والثالثة خاصة بالصغيرة التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، على أن يكون لكل فئة 4 مقاعد بمجلس الإدارة.