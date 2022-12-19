محمد السويدي: المستثمر لابد أن ينهى إجراءاته من مكاتب استشارية وليس من جهة حكومية

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن تسهيل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين الأجانب، سيجذب المزيد منهم للدخول في الاقتصاد الوطني.

وأضاف السويدي، خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك بعنوان “دعم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي”، أن خطأ شخصيا من مستثمر واحد، قد يدفع الجهات الحكومية المختصة للتشديد في الإجراءات، مما قد يضر القطاع ككل.

وتابع: ” لابد من توجه المستثمرين الأجانب لمكاتب استشارية لاستخراج الأوراق المطلوبة، وتنفيذ الإجراءات، بدلا من التوجه للجهات الحكومية، مما قد بتسبب في تعطيل الأعمال”.