محمد السعدني يتصدر محركات البحث بعد انتشار شائعة وفاته.. ونقاد يعلقون

خلال الساعات الماضية تواجد اسم الفنان محمد السعدني ضمن قائمة الأكثر بحثا بعد انتشار شائعة وفاته بعد قيام الفنانة وفاء عامر بنشر خبر عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني وأحدث ذلك لغطا لدى الكثيرين من متابعيها، حيث ظن البعض أن الفقيد هو الفنان الشاب محمد السعدني، وانتشر الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان محمد السعدني فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب «أنا الحمدلله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمدلله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين».

وقال «السعدني» إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات والرسايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، بينما كان موجودا في مارينا بالساحل الشمالي ويُحضر السحور استعدادًا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتًا أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها «لايف» عبر صفحته، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ولفت «السعدني»، إلى أنه تلقى اتصالا من والدته وأخوته ووجدهم يبكون بجانب أصدقائه المقربين أيضًا، مطالبًا بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

وأعرب الفنان الشاب عن سعادته بكم الرسائل والتعليقات التي وصلت له، مشيرًا إلى أنه تيقن من حب جمهوره وتذكرهم لأعماله الفنية، وذكر أحد المواقف الكوميدية حيث قال شخص داخل السوبر ماركت أن محمد السعدني توفي وفوجئ به أمامه، ليؤكد له أنها شائعة، مؤكدًا أنه تأثر بهذه المشاعر وقدم الشكر لكل من سأل عنه.

والفنان محمد السعدني هو أحد الفنانين الشباب وقدم عددا كبيرا من الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون وأشهر أدوراه دور صديق فوزي في فيلم «عندليب الدقي»، وهو صاحب «الإفيه» المشهور «يابن المحظوظة يا فوزي».

محمود عبد الشكور: هذه الحالة نتجت عن فراغ من الكثيرين وقد تضيف للسعدني

يرى الناقد الفني محمود عبد الشكور أنه حين يتصدر محركات البحث على الإنترنت في لحظة معينة خبر غير سليم مثل وفاة فنان، فإن ذلك ياتي بسبب فراغ كبير لدى الكثير من الأشخاص من الجمهور المصري.

وتابع أن ذلك قد يتسبب في فائدة كبرى لمحمد السعدني بإلقاء الضوء عليه بعد أن كان اسمه غير متداول أمام الناس وينتشر بهذه الضجة في هذا الحدث عنه، وقد ينتج عنه مشاركته في عمل فني مثلا سينمائي أو درامي جديد من خلال عودته للضوء والحديث عنه وذلك مايجذب المنتجين في السوق في مصر .

واضاف عبد الشكور أن هذه الحالة لو لم ينتج عنها إضافة حقيقية لمحمد السعدني كعمل فني جديد، فإنه يتم نسيان الأمر بعد أيام قليلة بظهور حالة أخرى وتصدرها للتريند ومحركات البحث في لحظة مثلما حدث مع محمد السعدني الساعات الماضية.

دعاء حلمي: التريند قد يضيف للفنان حسب شهرته وحظه

بينما ترى الناقدة دعاء حلمي أن هذا التريند الذي تحقق لشخص غير مشهور بدرجة كبيرة في السوق منذ سنوات كمحمد السعدني، تحقق بسبب بحث الناس عن اسمه على الإنترنت ومواقع البحث بشكل مكثف الساعات الماضية.

ونوهت بأن هذه التريندات لا تستمر كثيرا ويظهر بعدها تريند جديد يثير هذا القلق على مواقع الإنترنت ومحركات البحث، ويتم نسيان تريند محمد السعدني بسرعة.

وأكدت حلمي أن هذه التريندات كانت موجودة في الماضي بشكل وأسلوب مختلفين، والآن أصبح التريند شيئا وعنصرا أساسيا في المهنة والفن وأي فنان يتصدر التريند تتجه له الأضواء مثلما يحدث مع الفنانة رانيا يوسف وغيرها مؤخرا، وذلك قد يضيف لهم فنيا او لا حسب شهرة الفنان وحظه في نفس الوقت.